【抗疫維穩】ＣＦ４０籲中國盡快發特別國債，調整房地產信貸政策

《經濟通通訊社２４日專訊》中國金融４０人論壇（ＣＦ４０）今日發布「對症下藥應對疫

情衝擊下半場」的報告稱，疫情衝擊下，一季度名義ＧＤＰ同比增速會有顯著下滑。政府已經採

取了有針對性的政策幫助企業復工，幫助最需要支持的小微企業和勞動密集型服務業，接下來仍

需關注尚未充分暴露的損失和風險，包括短期內的信貸塌方風險，地方政府收支缺口放大的次生

傷害風險，以及疫情可能在國內長期持續、國外大面積傳播的風險。

報告稱，財政政策具有精準定向、暫時性、政策滯後時間短等特徵，應該發揮主導作用，需

要盡快發行特別國債彌補政府收支缺口；貨幣政策中的總量政策工具不適合應對疫情衝擊，其主

要任務是確保市場流動性充裕，建議與時俱進地調整房地產信貸相關政策。



＊警惕全社會新增信貸可能面臨塌方風險＊



報告指出，近年來住房抵押貸款和基建相關貸款在中國新增貸款中佔比超過６０％，如果二

者雙雙大幅下降，再加上企業貸款難有起色，全社會新增信貸可能面臨塌方風險，這會嚴重打擊

全社會新增購買力和總需求，給宏觀經濟帶來新的壓力。

住房抵押貸款不僅關係到房地產企業銷售收入，也關係到房地產部門產業鏈和地方政府基金

收入，是保持經濟活力的重要支撐。對住房抵押貸款的政策限制需要根據地方情況因地制宜，給

地方政府留下更大的政策靈活性。房地產信貸相關政策調整並非專門應對疫情衝擊，但能起到防

範疫情衝擊下房地產銷售下降帶來的連鎖反應，防止短期內住房抵押貸款和基建相關貸款疊加的

信貸塌方風險。（ｗｌ）

