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即市新聞

24/02/2020 09:34

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市跌４４點子，報７﹒０４３０

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣中間價連續五日走貶，加上人民銀行暗示有進一步降準
空間，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４４點子，報７﹒０４３０，上個交易日即
期匯率收盤報７﹒０３８６。
　　新加坡華僑銀行（ＯＣＢＣ）發表評論指出，近期新冠病毒疫情有全球蔓延趨勢，可能繼續
打壓市場情緒，意味著美元的強勢還將保持一段時間，而外匯市場已經開始對各國經濟放緩情況
做出反應，股市則有點過於樂觀。
　　招商銀行首席外匯分析師李劉陽指出，上周人民幣匯率接連跌破幾道重要的技術支撐關口，
明確了短期繼續看跌的方向；而疫情在海外爆發的消息進一步推升了美元和黃金，本周人民幣恐
將繼續維持弱勢，預計本周交投區間６﹒９８－７﹒０８。
　　人民銀行副行長劉國強日前表示，存款基準利率是中國利率體系的「壓艙石」，將長期保留
；未來央行將綜合考慮經濟增長、物價水平等基本面情況，適時適度進行調整。此前央行貨幣政
策司司長孫國峰１月中旬時亦做過同樣表述，並導致存款基準利率降息的預期升溫。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０２４６，較上個交易日跌３６點子，連
跌五個交易日，續刷逾２個月低（去年１２月１２日以來最低），上個交易日報７﹒０２１０。
（ｗｌ）

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