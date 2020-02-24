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24/02/2020 09:02

【新冠肺炎】李稻葵：中國全面復工比任何財政貨幣政策更重要

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中國知名經濟學家、清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長
李稻葵日前發表最新研究報告，報告名為「走向全面復工：挑戰與應對」，他在報告中表示，應
對俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒所帶來的經濟下行風險，關鍵是要安全順利地實現全面復工
，這比任何的財政和貨幣刺激政策都更為重要。
　　李稻葵對比ＳＡＲＳ和武漢肺炎疫情，認為武漢肺炎總體對中國經濟的影響部分程度減少，
原因包括疫情對消費增長的打擊並不十分嚴重；第一季為全年經濟活動最少的時期；部分經濟，
活動可以做到遠程辦公；以及政府出台經濟應對措施較ＳＡＲＳ疫情明顯前移。但李稻葵強調，
ＳＡＲＳ疫情發生時中國經濟正處於上升期及加速期，而此次疫情發生時中國經濟則處於下行趨
穩期、全球化逆流的複雜期，因此安全而順利地完成全面復工才是最大關鍵。
　　具體而言，如果新冠肺炎疫情能夠於第一季得到控制，實現全面復工，那麼中國全年經濟增
長將下降０﹒１７個百分點；如果疫情持續到今年第二、第三甚至是第四季度，預計對經濟增長
的影響分別為減少０﹒３６、０﹒５５和０﹒７７個百分點。
　　李稻葵提出了全面復工的四大關鍵困難，其中包括關鍵企業不復工致其他企業無法生產。李
建議政府應該對部分關鍵的短缺環節要進行產能兜底，保證兩類企業恢復生產，一類是有出口訂
單、有出口履約壓力的企業；一類是處於全球關鍵產業鏈、供應鏈，為外資企業生產配套產品的
企業。至於另外三項困難分別是復工後疫情大面積反彈；地方為保疫情數據無心復工；以及社會
心理對復工心存憂慮。（ｅｙ）

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