【新冠肺炎】大理強搶口罩風波後續：市委書記被免職，市長被撤職

《經濟通通訊社２４日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，全國引發「口罩荒」，包括口罩

、防護服等防疫裝備一時間成為有價無市的稀有物資，雲南省大理市政府被曝，月初強行截下並

「徵用」了發往多個省市的口罩，甚至連位高一級的重慶市都不能倖免，引發外界爭議。

雲南省紀委省監委對有關問題進行立案調查。指出大理市違法扣押徵用口罩問題屬實，情節

惡劣，性質嚴重，嚴重干擾了全國防疫工作大局，嚴重破壞了防疫工作紀律，嚴重損害了雲南防

疫工作形像，充分暴露出大理市委、市政府在緊要關頭，無視政治紀律，漠視國家法律，本位主

義嚴重，形式主義、官僚主義問題突出。

省紀委省監委決定，給予大理市委書記高志宏黨內嚴重警告處分、免職處理；給予大理市委

副書記、市長杜淑敢撤銷黨內職務、政務撤職處分；給予大理市政府黨組成員、副市長婁增輝撤

銷黨內職務、政務撤職處分；給予大理市委辦公室常務副主任李磊黨內警告處分；給予大理市市

場監管局黨組書記、局長袁愛忠政務記過處分；大理州委副書記兼州長楊健、大理市委常委兼常

務副市長楊矗及大理市紀委書記兼市監委主任張琮則接受誡勉問責處分。

另外，紀委監委亦要求大理州委及州政府、大理市委及市政府、大理市紀委監委就事件問責

。

值得注意的是，市委書記被免職和市長被撤職的性質並不一樣，免職是指免去其所擔任的職

務，不是一種處分手段，日後被免職者有機會會被調職，而撤職則是一種懲罰性行為。（ｅｙ）

