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24/02/2020 15:30

【政策解讀】交銀國際：降準不等同放水，市場提前反應托底政策

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行多位官員近期均表示，或將通過降準等方式，托底新
冠肺炎疫情暴發以來被拖累的宏觀經濟。有市場觀點認為，央行釋放的流動性進不了實體，最後
都將去股市。事實上，Ａ股成交額的確已連續四日突破萬億元人民幣大關，市場熱度可見一斑。
不過，交銀國際研究部主管洪灝最新發表題為《放水符》的報告，表達了不同觀點。報告指出，
降準不等同於放水，且如果市場和央行都知道對實體經濟無效，那麼就不會「放水」；如果央行
「放水」同時流動性的確進入實體，那麼表示市場並沒有太多額外的「水」。
　　報告進一步解釋，如果央行「放水」的確進入市場，但實體乾枯，那麼市場最終也只是無源
之水；如果央行「放水」托底實體，並且市場提前反應這個可能性，那麼從節後市場暴跌到現在
的完全修復，應該已計入了這種場景，畢竟這次疫情不可能對經濟沒有造成一點損失。
　　洪灝認為，建立在有瑕疵的邏輯上的交易也不是沒有可能獲利的。除中國市場，美國股市的
情緒也類似高漲。美國盤前的看漲期權淨開倉的情況基本回到了２００７年１０－１１月的水平
；標普５００的市銷率、美國科技股的超額收益比２０００年還高；市場回報的集中度向
２００７年８月左右看齊。（ｗｌ）

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