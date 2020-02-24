  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/02/2020 17:29

【聚焦數據】中國１月ＯＤＩ錄８３﹒２億美元，同比降９﹒５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國家商務部公布，２０２０年１月，中國境內投資者共對全球
１３７個國家和地區的１１１７家境外企業進行了非金融類直接投資，累計實現投資５７５﹒７
億元人民幣，同比下降７﹒７％（折合８３﹒２億美元，同比下降９﹒５％）。對外承包工程新
簽合同額１０８２﹒５億元人民幣，同比增長７４﹒２％（折合１５６﹒５億美元，同比增長
７１％）。對外勞務合作派出各類勞務人員１﹒９萬人，１月末在外各類勞務人員９７﹒２萬人

　　１月，中國企業對「一帶一路」沿線的４７個國家非金融類直接投資１５﹒９億美元，同比
增長１９﹒５％。在「一帶一路」沿線國家新簽對外承包工程合同額９２﹒３億美元，佔同期總
額的５９％，同比增長１２３﹒５％。
　　當月，對外投資主要流向租賃和商務服務業、批發和零售業、製造業和採礦業等傳統投資領
域，佔比分別為３９﹒９％、１４﹒９％、１０﹒２％和９％。流向第三產業６５﹒１億美元，
同比增長４﹒３％，佔比７８﹒３％。
　　１月，新簽合同額在５０００萬美元以上的項目５２個，合同總額１４０﹒６億美元，佔新
簽合同總額的８９﹒８％。其中，上億美元項目３１個，較上年同期增加１８個，主要集中在交
通運輸建設、電力工程建設和石油化工等領域。（ｗｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道24/02/2020
【預算前瞻】莊太量：政府絕對要進取扶持經濟 惟不傾向全民派錢
生財有道24/02/2020
【預算前瞻】李兆波：倡全民派2萬現金 當作對市民「贖罪券」
生財有道24/02/2020
【預算前瞻】庫房15年來料首見紅 預算案派錢已無望？
FOCUS24/02/2020
【FOCUS】疫情全球蔓延 資金湧債避險
生財有道24/02/2020
《開市Good Morning》溫傑：領展短期上升空間有限
生財有道24/02/2020
【預算前瞻】財爺：資源有限不能滿足所有人 撐企業保就業是目標
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金