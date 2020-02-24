【聚焦數據】中國１月ＯＤＩ錄８３﹒２億美元，同比降９﹒５％

《經濟通通訊社２４日專訊》國家商務部公布，２０２０年１月，中國境內投資者共對全球

１３７個國家和地區的１１１７家境外企業進行了非金融類直接投資，累計實現投資５７５﹒７

億元人民幣，同比下降７﹒７％（折合８３﹒２億美元，同比下降９﹒５％）。對外承包工程新

簽合同額１０８２﹒５億元人民幣，同比增長７４﹒２％（折合１５６﹒５億美元，同比增長

７１％）。對外勞務合作派出各類勞務人員１﹒９萬人，１月末在外各類勞務人員９７﹒２萬人

。

１月，中國企業對「一帶一路」沿線的４７個國家非金融類直接投資１５﹒９億美元，同比

增長１９﹒５％。在「一帶一路」沿線國家新簽對外承包工程合同額９２﹒３億美元，佔同期總

額的５９％，同比增長１２３﹒５％。

當月，對外投資主要流向租賃和商務服務業、批發和零售業、製造業和採礦業等傳統投資領

域，佔比分別為３９﹒９％、１４﹒９％、１０﹒２％和９％。流向第三產業６５﹒１億美元，

同比增長４﹒３％，佔比７８﹒３％。

１月，新簽合同額在５０００萬美元以上的項目５２個，合同總額１４０﹒６億美元，佔新

簽合同總額的８９﹒８％。其中，上億美元項目３１個，較上年同期增加１８個，主要集中在交

通運輸建設、電力工程建設和石油化工等領域。（ｗｌ）

