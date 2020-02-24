【ＦＯＣＵＳ】疫情全球蔓延，資金湧債避險

【ＦＯＣＵＳ】新冠肺炎疫情在中國境外加速蔓延，南韓、意大利、伊朗淪為重災區。世衛

早前警告「防止疫情全球擴散的『機會之窗』正在縮小」似漸成真，市場避險情緒推升金價續上

衝１７００美元關口之餘，３０年期美債殖利率一度錄歷史新低的１﹒８８４％，即使如垃圾級

的希臘１０年期國債收益率亦跌穿１％。



＊投資者或低估對增長及盈利負面影響＊



國家衛健委披露，新冠肺炎確診「零增長」省份周日（２３日）擴至２３個省市區，湖北省

外疫情現「平台期」特徵，惟全球擴散之勢惡化，三大重災區南韓、意大利、伊朗，單日確診病

例分別激增１６０、７８、１５宗。

海外病例似星火燎原，足見世衛（ＷＨＯ）顧問Ｉｒａ Ｌｏｎｇｉｎｉ、倫敦帝國學院教

授Ｐｅｔｅｒ Ｏｐｅｎｓｈａｗ近日分別預警，新冠病毒感染人數或達全球三分二、六成人口

並非危言聳聽。

肺炎疫情對全球供應鏈的衝擊遠未浮現，儘管大部分投資者仍低估病毒對經濟增長、企業盈

利的負面影響，但日漸增長的避險情緒正推動資金湧向黃金、債券等傳統避險資產，美銀統計數

據顯示，最近一周，新興市場股票基金錄得２７億美元資金外流，為自去年９月以來最大規模；

而同期則有２３６﹒１億美元流入債券基金，為２００１年有紀錄以來最多淨流入規模。



＊股神看好股票，惟警告股價隨時腰斬＊



?市流動性氾濫，價升息跌效應下，１０年期美債殖利率跌穿１﹒５％，３０年期美債殖利

率周末更一度錄歷史新低的１﹒８８４％；即使如垃圾級的希臘１０年期國債殖利率，亦跌穿１

％，與２０１２年希?危機時高逾３８％可謂天淵之別；中國十年期國債殖利率亦料從現時

２﹒９％以下續跌向２﹒６０－２﹒６５％水平。

「股神」畢菲特周六（２１日）在其一年一度致股東的信中，就將債券稱為「獲紳士們青睞

（Ｇｅｎｔｌｅｍｅｎ ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ ｂｏｎｄｓ）」；但他仍稱，如果未來幾十年內

，利率以接近當前的水平運行，且公司稅率也保持在目前企業所能享受的低水平，「那麼幾乎可

以肯定的是，隨著時間的流逝，股票的表現將遠好於（ｆａｒ ｂｅｔｔｅｒ ｔｈａｎ）固定

利率的長期債務工具。」

不過，鑒於他同時警告，「明天的股價可能出現任何可能，市場大幅下降的幅度可能達５０

％甚至更大」，肺炎疫情前景未明之前，債券或是較股票的更穩陣之選。反過來說，若美股真的

熊跡突至，志在連任的侵侵必定扭盡六壬施壓聯儲減息（期貨市場現估計下半年有逾一半的減息

概率），冥冥中似印證債息走低的自我實現。

