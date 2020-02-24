《融天納地－溫天納》不能被忽略的出境旅遊因素對匯率之影響

《融天納地》人民幣匯率是投資界重點關注的問題，內地流動性與匯率存在一定的關係，當

中利率因素更為匯率重點長線考慮，而中美息差和跨境資本流動決定了人民幣長線匯率方向，涉

及中美兩國相對經濟、政策和資本流動的發展。在短期外匯趨勢上，人民幣每日外匯交易波動，

涉及逆周期因素的考量，人行需要因應市場運作，對應外匯交易盤的波動，維持一籃子穩定，以

決定不介入，或進行逆周期操作適度介入，進行短線操作。

故此逆周期因子在短線趨勢上為重要考慮，自２０１９年８月人民幣破七後，逆周期因子重

登匯率舞台。今年二月初疫情導致人民幣匯率再次波動，人行的逆周期操作頻繁轉換，成為影響

短期匯率的重要調控力量，在短線匯率操作期間，不能以中長期角度分析短期匯率趨勢。



＊當疫情過後，人幣面對大挑戰＊



早前內地匯率整體交易量較為清淡，主要在於服務逆差及商品貿易順差因疫情而出現改變。

在目前疫情期間，人民幣匯率設有既定的穩定性安全牆，故此匯率未必貶。此外，考慮到服務逆

差縮窄量有望擴大，即使出現一定程度的商品順差縮減和資本市場波動，亦能形成有效的對沖。

不過，當疫情過後，人民幣匯率面對的挑戰較大。首先，雖然經濟開始恢復元氣，風險承受

力提升，但若內地重新開放出境遊，旅行需求大規模爆發，旅行逆差將暴升，衝擊跨境資本流動

。與此同時，美國注意力再次回到大選和中美第一階段協議執行進度上，對中國的施壓或將再次

激化。



＊預料第二季中央才開放出境遊＊



在考慮未來人民幣匯率政策的鋪墊上，亦需要同步分析目前禁止出境遊對匯率的安全牆效應

，估計在第二季度疫情將完全消退，疫情對內地經濟數據將完全反映，市場始能對即將鬆綁的出

境遊效應，評估對外匯的影響。故此，筆者估計站在環球安全問題及匯率風險控制上，第二季度

後中央才會開放出境遊，在第二季度的內地政策鋪墊上，消費旅遊需求將導向境內市場。隨著疫

情過去，３月份將全面復工，而中美第一階段貿易協議執行將再次成為焦點，屆時人民幣匯率的

壓力將重新出現。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

