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即市新聞

24/02/2020 11:51

《匯市一周－徐惠芳》市場關注疫情發展，避險資金流入美匯

　　《匯市一周》本周重點關注，美國將公布第四季度ＧＤＰ年化季率修正值；歐元區將公布德
國２月失業率（季調後）、德國２月消費者物價指數年率初值、歐元區２月核心消費者物價指數
年率初值、歐元區２月消費者物價指數年率初值；加拿大將公布第四季度ＧＤＰ年化季率、１２
月ＧＤＰ年率。
　
　　上周五（２１日）歐市，之前有消息指日本受新冠肺炎疫情影響而降息，日本央行行長黑田
東彥時段內表示，目前沒有必要對貨幣政策框架進行審視，言論推動美元兌日圓回落至
１１１﹒５０至１１２﹒００的區間波動。德國２月份綜合採購經理人指數初值為５１﹒１，高
於市場預期的５０﹒８，前值為５１﹒２。歐元區２月份綜合採購經理人指數初值為５１﹒６，
高於市場預期的５１﹒０，前值為５１﹒３。英國２月份綜合採購經理人指數初值錄得５３﹒３
，高於市場預期的５２﹒８，前值為５３﹒３保持不變。
　
　　日本央行行長黑田東彥周日（２３日）在二十國集團（Ｇ２０）峰會期間指，會就近期新型
冠狀病毒疫情發展造好準備，以便隨時採取行動，應對疫情對經濟造成的影響。他預期日本經濟
復甦不會出現「重大拖延」，而央行還沒有討論相關貨幣政策應對措施的細節。市場重點關注疫
情會否對日本主辦的２０２０年奧運會造成影響。
　
　　美國財長努欽表示，暫時無法準確估算新冠疫情的經濟造成的負面影響，但他相信美方將於
未來三、四周有更清楚的判斷。努欽指出雖然確診人數相當多，但是新冠病毒的死亡率不算特別
高，是重要的考量指標之一。
　
　　投資者大多相信，美國經濟的強勢較不受疫情衝擊，令到避險資金流入美匯，美匯現時正挑
戰１００關口。相信未來數周的美國經濟數據將會是市場焦點。
　
　　英國電訊報報道，英國首相約翰遜準備於未來兩周內，與美國展開貿易談判。市場預期英國
將拒絕美方對擴大英國市場對美國製藥企業的准入要求。
《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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