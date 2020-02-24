《金石為開－黃威》疫情海外爆發，金價加速上漲

《金石為開》由於新冠肺炎疫情相繼在日韓及意大利爆發，上周資金出現了較大規模的轉移

。市場對疫情的擔憂迅速升溫，美股由高位回落，資金紛紛湧入避險資產。加上歐洲和日本經濟

數據不佳，市場對貨幣寬鬆的預期也在加強。債券收益率進一步被壓低，黃金大幅抽升近６０美

元，全周累計升幅高達３﹒８％。



最近兩周ＣＯＶＩＤ－１９新冠肺炎疫情在中國出現了略為緩和的跡象，一度令市場情緒變

得樂觀。不過上周多個國家卻出現了大規模傳染，韓國病例暴增至６００多人，意大利確診人數

亦迅速增長，此外日本、新加坡等國均進入社區傳播階段。隨著病毒加速在世界範圍內蔓延，市

場擔憂日漸升溫。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）上周警告稱，衛生安全問題可能會破壞全球經濟

本就極其脆弱的復甦，即使在最好的情況下，經濟增速的預測數字也不高。



實際上，當今中國在世界汽車、電子消費品等產業鏈的位置已經舉足輕重，上周疫情的蔓延

一方面是對市場過度樂觀的警醒，一方面也確實加劇了環球經濟的下行風險。資金因而迅速掉頭

，紛紛流入避險資產。美股終於出現顯著回落，債券收益率被進一步壓低。黃金受到投資者競相

追捧，大升近６０美元。



另一方面，日本和歐洲的經濟數據也確實不盡人意。歐元區四季度ＧＤＰ環比僅增長

０﹒１％，為２０１３年以來的最低增速；日本四季度ＧＤＰ則同比萎縮６﹒３％，創２０１４

年二季度以來最大降幅。由於這兩個地區均出現了疫情爆發的現象，令市場對其預期更加悲觀。

美聯儲近期也屢次提到疫情的不確定性影響，投資者對今年全球貨幣政策的寬鬆預期加強，同樣

助長了黃金升勢。



走勢上看，近期金價的強勢超出預期，不僅突破了區間頂部，更是直接升抵了初步目標價

１６３２美元，多頭的下一進攻目標直指１７００美元整數關。鑒於日線指標超買嚴重，暫時不

建議投資者加注，但在小時圖轉淡之前可繼續持有多倉。



本周數據方面主要關注美國去年四季度ＧＤＰ修正值、１月耐用品訂單初值及ＰＣＥ物價指

數。疫情的焦點則由中國轉向海外蔓延勢頭，尤其是日本和歐洲。《六福金融分析師 黃威》

