《陶冬天下－陶冬》陶冬與Ｏｐｅｎｓｈａｗ教授關於疫情一席話

《陶冬天下》以下為Ｏｐｅｎｓｈａｗ教授和陶冬博士的一場對話，雙方在此表述的觀點均

只代表個人獨立意見，與所就職機構無關，亦非投資建議或勸誘。



＊Ｏｐｅｎｓｈａｗ教授的主要觀點＊



世界衛生組織講這種新疾病定名為ＣＯＶＩＤ－１９。多數專家現在相信疫情會傳播到全世

界，因為中國以外已經有２９個國家出現了感染個案，許多國家是無法如中國那樣實施人口隔離

的。



我們估計ＳＡＲＳ－ＣＯＶ－２（造成ＣＯＶＩＤ－１９的病毒）可能感染到全球６０％的

人口，有機會觸發本世紀所未見的疫病流行。ＳＡＲＳ－ＣＯＶ－２比ＳＡＲＳ或ＭＥＲＳ更具

傳染性，不過它的致死率較低，估計１％左右，相比ＳＡＲＳ的１０％和ＭＥＲＳ的３４％。



如果發生全球疫情，公共醫療體系會承受巨大的壓力，我們尤其擔心那些城市人口稠密而衛

生資源不足的國家。多數感染患者可以不經過醫療幫助便康復，嚴重患者則需要先進的醫療機器

進行護理。



溫暖的春季天氣可能延緩病毒在北半球的傳播，但是沒有理由相信ＳＡＲＳ－ＣＯＶ－２會

完全自動消失。疫苗可能需要１－２年的時間才出現，也許會有抗病毒醫藥證明有效，不過目前

沒有任何特效的醫治手段。



中國政府看來迅速地、高透明度地通報了他們所面臨的出境，對遏制疫情蔓延和告知世界其

他地方如何管制疫情幫助巨大。沒有證據顯示病毒是經過基因改造或干預的；很明顯也非來自實

驗室。來自中國的數據似乎建議感染已經見頂，不過我們要假設社區尚有未被確診的個案。



沒有證據顯示口罩可以防止受感染。基於已知的訊息，我的建議是勤洗手、避免去人多的地

方、希望好事發生。



＊陶冬博士的主要觀點＊



對經濟的衝擊主要來自人們的恐慌，而不是病毒。中國政府的嚴厲措施和社交媒體鋪天蓋地

的內容，對防堵疫情有幫助，但是對經濟構成巨大的打擊。



這次疫情對經濟的打擊遠大過ＳＡＲＳ。２月１７日上海市全日地鐵流量為１６５萬人次，

正常情況下一天的流量超過１０００萬人次。起碼一半人在遠端辦公，出門的也是家與公司直線

交通，不作非必要購物，不訪親會友。



工業用電量目前僅有上一年同期的三成。多數小微企業只有維持１－３個月的現金流，公司

倒閉已經在發生，並可能產生連鎖反應。政府推出了一些扶助企業的措施，目前看來不夠直接，

需要有進一步的措施。



中央政府在呼籲企業有序復工，但是大量民工仍滯留在鄉下，受到鄉村政府的阻撓和交通的

限制。工廠開工後只要有一位工人得病，整個工廠要停工隔離１４日，期間企業必須全額支付工

人工資，所以多數企業仍在觀望。多數地方政策偏重隔離防疫，企業復工的成本很高。



全球的產業鏈衝擊可能被低估。中國或許沒有一流的汽車品牌，但是世界上五成汽車零件與

中國有關，缺少一個零件，整台汽車無法離開生產線。電子產品中八成零件或組裝與中國有關。

中國在全球產業鏈中的地位與ＳＡＲＳ時候不可同日而語。



相信中國政府會出台財政、貨幣政策來穩定經濟，也會有一系列補貼政策來鼓勵消費、扶助

企業。這些政策是必須的，對實體經濟有幫助，但是乘數效應未必理想，２００３年處在一個新

周期的起點，今天仍在增長下行階段。貨幣擴張對資產價格的幫助可能大過對經濟的幫助。



疫情過後經濟的反彈力度，很大程度上取決於政府的房地產政策。相信「房住不炒」的大原

則不會改變，但是這次經濟下滑太兇猛，地方政府又急需資金，房地產政策在短期有「因城施策

」的放鬆餘地，起碼政策不會進一步收緊。



今年是本土及海外債券償還的高峰年。在維穩壓倒一切的原則下，相信政府可能在流動性處

理上網開一面。２０２０年的債券違約數量有望好過去年。預計人民幣匯率短期小貶，這是中美

經濟與貨幣政策此消彼長所決定的。



關於疫情何時及如何見頂，武漢、中國及全球是三個不同的維度，需要分開來看。疫情在中

國開始得早，中國政府的防疫隔絕力度甚大，儘管中間可能出現新的起伏，疫情在中國見頂可能

早過世界其他地方，這也會反映在資產價格上。《陶冬》



＊ 本文為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

