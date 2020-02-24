《缸邊隨筆－張嘉碩》新冠病打擊歐美股市？

《缸邊隨筆》上周四（２０日），歐美股市在歐洲收市時段，突然急跌，有謂這是新冠病感

染了歐美股市，怎感染，有甚麼「方劑」可解？

在美洲東岸時間早上１１時至１１時３０分，亦即在歐洲股市收市時段，來了幾個消息：



１﹒傳來北京新增病例增加；

２﹒不少公司表示在華的供應鏈斷裂，生產受阻，出貨會受阻，即利潤會跌。



一個明顯例子是蘋果手機，蘋果手機在華的２月和３月銷售，估計會跌４０％至５０％。蘋

果在華的市場是不可小覷，消息一入市，全線的ＦＡＡＮＧ股都跌，納斯達克指數也自然跌。



＊美債息急跌＊



跟著而來是：美債息跌，美３０年國債息跌穿２厘，美元升，日圓跌，金升。



歐美金融市場是全面受到「感染」，有甚麼藥可解救？市場又是講，美儲局放水，但可真有

效？



＊資金只買指數股＊



新冠病「感染」金融市場，其實只是個藉口，如果歐美市場「正氣」盛，何懼「新冠病」之

邪？



事實上，今時美股持續新高，是美儲局持續放水所致，大市上升的市寬是日漸低下，此即萬

千資金只買指數股，而道指的預期業績是走低，但道指卻節節升高，這即是泡沫。



＊美股兩大巨頭齊發警告＊



上周四的跌市，讓美股兩大投資巨頭，高盛和大摩發出警告。



今文的會讓你有甚麼「感染」？一句：小心。



上文成於上周五（２１日）下午５時，美股未開市，歐美市場於上周五及今周如續走低，你

想不小心也不成。《資深投資者 張嘉碩》

