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即市新聞

24/02/2020 08:51

《缸邊隨筆－張嘉碩》新冠病打擊歐美股市？

　　《缸邊隨筆》上周四（２０日），歐美股市在歐洲收市時段，突然急跌，有謂這是新冠病感
染了歐美股市，怎感染，有甚麼「方劑」可解？
　　在美洲東岸時間早上１１時至１１時３０分，亦即在歐洲股市收市時段，來了幾個消息：
　
　　１﹒傳來北京新增病例增加；
　　２﹒不少公司表示在華的供應鏈斷裂，生產受阻，出貨會受阻，即利潤會跌。
　
　　一個明顯例子是蘋果手機，蘋果手機在華的２月和３月銷售，估計會跌４０％至５０％。蘋
果在華的市場是不可小覷，消息一入市，全線的ＦＡＡＮＧ股都跌，納斯達克指數也自然跌。
　
＊美債息急跌＊
　
　　跟著而來是：美債息跌，美３０年國債息跌穿２厘，美元升，日圓跌，金升。
　
　　歐美金融市場是全面受到「感染」，有甚麼藥可解救？市場又是講，美儲局放水，但可真有
效？
　
＊資金只買指數股＊
　
　　新冠病「感染」金融市場，其實只是個藉口，如果歐美市場「正氣」盛，何懼「新冠病」之
邪？
　　
　　事實上，今時美股持續新高，是美儲局持續放水所致，大市上升的市寬是日漸低下，此即萬
千資金只買指數股，而道指的預期業績是走低，但道指卻節節升高，這即是泡沫。
　
＊美股兩大巨頭齊發警告＊
　
　　上周四的跌市，讓美股兩大投資巨頭，高盛和大摩發出警告。
　
　　今文的會讓你有甚麼「感染」？一句：小心。
　
　　上文成於上周五（２１日）下午５時，美股未開市，歐美市場於上周五及今周如續走低，你
想不小心也不成。《資深投資者　張嘉碩》

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