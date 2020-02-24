【預算前瞻】庫房１５年來料首見紅，預算案派錢已無望？

《經濟通通訊社記者黃和美２４日報道》政府將於本周三（２６日）發表新一份《財政預算

案》。香港去年經濟在外圍不明朗因素及社會動盪的陰霾籠罩下，今年初更遭遇武漢肺炎疫情肆

虐，進一步重挫經濟表現，外界普遍預期測，本年度將由錄得盈餘轉為「見紅」，為１５年來首

次出現赤字，最高或達７００億元，與政府預測將有１６８億元盈餘相距甚遠。



＊陳茂波預警：下年度財政赤字或成歷來最高＊



每年預算案的「派糖」措施一直為大眾關注點，然而財政司司長陳茂波早於網誌上指出，武

漢肺炎疫情對本港經濟的打擊可能較２００３年沙士更高，形容是「海嘯式」的衝擊，可能令失

業率急速惡化，更表明新一個財政年度（２０２０╱２１年度）的預計財政赤字，可能是歷來最

高，甚至預告財政赤字或會維持一段時間。陳茂波又指，政府資源有限，預算案不可能完全滿足

所有人的要求，而在應對經濟下行時，撐企業、保就業是關鍵目標，這是否意味預算案派錢已無

望？事實上，為應對是次疫情，政府設立的「防疫抗疫基金」已加碼至３００億元，主要支援兩

大範疇，包括提升防疫抗疫能力及向企業和巿民提供援助。



＊今年財政赤字料介乎３８３億至７００億，難全民派錢＊



會計師行對本港今個財政狀況看法愈趨悲觀，綜合四大會計師行對１９╱２０年度將錄得赤

字介乎３８３億元至７００億元，認為政府或會再擴大赤字以推出更多紓困措施，但對全民派錢

則有所保留。

其中，安永看法最為悲觀，預計今年度香港財政赤字將達７００億元，相當於２０１９年預

計ＧＤＰ的２﹒５％。該行香港及澳門地區主管合伙人陳瑞娟解釋，今年錄得赤字主要由於估計

賣地收入、薪俸稅及印花稅收入合共減少６１６億元，加上政府於去年８月推出２５０億元一次

性紓困措施所致。由於今年全球經濟仍不穩，她預料政府將會再「加碼」紓困，或會令赤字再一

步擴大，但相信措施會較為針對性，至於全民派錢雖可起一定的經濟效益，惟同時會產生龐大行

政費用，難明顯達到預期效益。



＊為中小企代供半年強積金，放寬研發支出扣減規例＊



安永認為，面對當前社會經濟環境，政府需要更善用財政儲備，除提出８項一次性紓困措施

建議外，包括寬免１００％利得稅及薪俸稅、豁免全年差餉、商業登記費、餐飲酒店等旅遊相關

行業的牌費一年外，更提議引入「僱傭補貼計劃」，向合資格中小企僱主提供補貼每名僱員薪金

的５％，上限１５００元，相當於補貼強積金供款，為期６個月，以鼓勵中小企盡量不裁員。此

外亦提出多項財政措施建議，包括促進創新經濟稅項政策，如放寬合資格研發支出扣減的規例，

以鼓勵私營機構增加研發投資；給予利得稅寬減以培育高新科技及創意初創企業，並吸引天使投

資者等。



＊新增雙職夫婦免稅額，增租金扣稅最高１５萬＊



德勤同樣反對派錢，認為只是「一時的優惠」，政府應推行更多具針對性的措施，推進本港

經濟長遠發展更重要。該行除同樣建議全額寬免薪俸稅及利得稅外，亦提出新增雙職父母免稅額

，每對夫婦每年３萬元；自住居所租金可扣稅，上限１５萬元。考慮到部分「重災區」行業，德

勤亦建議對酒店、旅館、餐飲、零售及旅遊業的中小型企業給予免稅優惠。



＊畢馬威倡派１萬元消費券，推稅務虧損轉回緩企業現金流＊



不過，畢馬威就反其道而行，倡議政府向１８歲以上香港居民派發１萬元電子消費券，指定

用於一般消費、飲食和消閒娛樂；而７０歲以上人士更可透過高齡津貼收取１萬元現金，以刺激

本地經濟。

另外，為協助企業渡過經營難關，畢馬威又建議，政府可將本年度稅務虧損作一次性抵扣上

年度應評稅利潤，退回已繳稅款，退稅上限為約５０萬元；又建議為合資格企業提供一次性「負

稅率」措施，按本年度首１００萬元稅務虧損提供一次性補貼，即補貼上限為約１６﹒５萬元。

羅兵咸永道亦贊同推出集團虧損稅項寬免，並容許企業將現課稅年度的虧損抵銷過去三年的

應課稅盈利，以改善企業資金流，進一步支援企業。

