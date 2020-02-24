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即市新聞

24/02/2020 14:47

【預算前瞻】李兆波：倡全民派２萬現金，當作對市民「贖罪券」

　　《經濟通通訊社記者張煒權２４日報道》新一份《財政預算案》將於本周三（２６日）發表
，在本地社會事件及新型冠狀病毒疫情雙重打擊下，本港經濟面對極大困境，多個政黨都建議政
府全民派錢，以紓解民困。
　　中大國際貿易與中國企業課程聯席主任李兆波接受訪問時表示，政府思想落後，未必會有具
突破性及前瞻性的措施出台。他認為，政府應推出較進取及具即時性的措施去扶持經濟，建議以
現金或消費券形式派發向每名市民派發２萬元，較傾向派發現金，可當作是對市民的「贖罪券」
，早前又建議可請市民免費搭港鐵一年等等。

＊可向受影響行業提供現金津貼及免息貸款＊

　　至於如何扶持受經濟情況影響最大的行業，李兆波相信，針對飲食、酒店、旅遊及零售業等
的措施部份早前已出台，相信可做到短期紓困作用，亦可向相關行業提供現金津貼及免息貸款。
他又建議，政府帶頭免租一段時間，向地產商施加壓力，讓小商戶渡過難關，減低公司倒閉令失
業率上升的風險。

＊財政儲備仍然豐厚，惟下年度或會再出現赤字＊

　　李兆波預期，政府２０１９－２０年度錄得的財政赤字，與２００３年沙士時差不多，認為
出現赤字只是短期情況，不過財政儲備仍然十分豐厚，即使出現有史以來最大的赤字金額也沒太
大問題。他表示，相信疫情持續時間不會去到年尾，又相信示威活動會在立法會選舉後緩和，之
後就可以重新上路。
　　李兆波認為，是次經濟危機令人意識到本港存在不少問題，但相信隨著中央政府近期的人事
變動，部分表現較差的官員或會撤職，最壞的情況過去後就會變得更好。另外，他認為，２０２
０－２１年度再之出現赤字與否，需視乎疫情持續多久，以及對內地的打擊有多大，也有機會再
出現赤字。不過，近月的股市及樓市都未有太大變動，相信這也是較正面的訊號。除非明年環球
經濟出現危機，否則赤字的金額都不會比今年高。

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