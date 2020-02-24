【預算前瞻】莊太量：政府絕對要進取扶持經濟，惟不傾向全民派錢

《經濟通通訊社記者張煒權２４日報道》去年以來，香港分別受中美貿易戰、本地社會事件

及現時的新型冠狀病毒疫情影響，財政司司長陳茂波早前在其網誌表示，疫情對本港經濟實質影

響程度可能高於２００３年沙士時，又形容現時為「海嘯式」衝擊，或令失業率急速惡化，又料

令經濟繼續收縮風險提高，意味財政赤字可能進一步上升。

對於本月２６日公布的《財政預算案》，中文大學經濟學系副教授莊太量接受訪問時表示，

今年政府財政赤字金額或會高於２００３年沙士時期，但相對現時的財政儲備較豐厚，絕對可以

應付赤字情況。



＊政府絕對需要進取地扶持經濟＊



莊太量認為，去年起分別受中美貿易戰、本地社會事件及新型冠狀病毒肺炎疫情三重打擊，

令本港經濟急轉直下，政府現時絕對需要推出較進取的措施去扶持經濟。除了紓困措施外，政府

還應該尋找一些投資項目或方法振興香港經濟，認為在適當時候不需要「量入為出」。



＊應推具針對性措施，不傾向全民派錢＊



至於全民派糖方面，莊太量認為，若政府資金有限，應先針對性地扶持飲食及酒店業等，不

傾向全民派錢，因為款項及行政成本過大。他認為，現時失業率仍然較低，即使派發現金，市民

也未必願意外出消費，因此派發消費券會比現金更好。

莊太量續指，消費券一定要有設有使用限期，最好設定在一兩個月內一定要使用；另外，又

需要規限消費券金額的使用範圍，例如較多需使用在飲食業等等；最後需要嚴防造假，以免出現

套現的情況。



＊須縮短資助派發程序 以帶來即時作用＊



莊太量指出，以往政府紓困措施的申請手續較繁複，處理的時間亦較長，令不少中小企在未

領取到相關款項時已倒閉，去年關愛共享計劃派發４０００元都「搞到一鑊粥」，分發時間十分

長。他認為，政府可參考李嘉誠基金會早前的「應急錢」計劃分派方法，以便可以在短時間內派

發到補貼，紓緩中小企的燃眉之急。

