【新股上市】興業物聯服務明起招股，入場費約４０４０元

《經濟通通訊社２４日專訊》河南省物業管理服務供應商興業物聯服務（０９９１６）公布

主板上市計劃，公司計劃發售約１億股，當中１０％作公開發售，９０％為國際發售，招股價介

乎１﹒５元－２元，集資規模約１﹒５－２億元，一手２０００股，入場費約４０４０﹒３１元

，明日（２５日）至周五（２８日）招股，預計３月９日掛牌。

所得款項７２﹒３％將用作收購合適的收購標及拓展業務；７﹒２％用作擴大物業管理組合

；１０﹒５％用作加強服務質量並確保營運效率；１０％用作一般資金用途。獨家保薦人為中泰

國際。（ｃｗ）

