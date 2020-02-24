《經濟通通訊社２４日專訊》河南省物業管理服務供應商興業物聯服務（０９９１６）公布
主板上市計劃，公司計劃發售約１億股，當中１０％作公開發售，９０％為國際發售，招股價介
乎１﹒５元－２元，集資規模約１﹒５－２億元，一手２０００股，入場費約４０４０﹒３１元
，明日（２５日）至周五（２８日）招股，預計３月９日掛牌。
所得款項７２﹒３％將用作收購合適的收購標及拓展業務；７﹒２％用作擴大物業管理組合
；１０﹒５％用作加強服務質量並確保營運效率；１０％用作一般資金用途。獨家保薦人為中泰
國際。（ｃｗ）
24/02/2020 16:36
【新股上市】興業物聯服務明起招股，入場費約４０４０元
《經濟通通訊社２４日專訊》河南省物業管理服務供應商興業物聯服務（０９９１６）公布
主板上市計劃，公司計劃發售約１億股，當中１０％作公開發售，９０％為國際發售，招股價介
乎１﹒５元－２元，集資規模約１﹒５－２億元，一手２０００股，入場費約４０４０﹒３１元
，明日（２５日）至周五（２８日）招股，預計３月９日掛牌。
所得款項７２﹒３％將用作收購合適的收購標及拓展業務；７﹒２％用作擴大物業管理組合
；１０﹒５％用作加強服務質量並確保營運效率；１０％用作一般資金用途。獨家保薦人為中泰
國際。（ｃｗ）
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