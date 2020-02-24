【企業盈警】蒼南儀錶料去年淨利潤下降約２５－３５％

《經濟通通訊社２４日專訊》浙江蒼南儀錶（０１７４３）公布，集團預期截至２０１９年
１２月３１日止年度錄得的淨利潤將下降大約２５－３５％，主要由於受天然氣行業因素影響，
報告期內公司計量業務出現下降；及為進一步洞察市場、準確把握市場，公司加強對客戶的銷售
支持服務，因而持續加大對市場服務的投入，以致銷售費用有所增加，故對淨利潤產生影響。
（ｃｗ）
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