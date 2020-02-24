【企業盈喜】榮暉集團（００９９０）料去年度多賺最少７９％

《經濟通通訊社２４日專訊》榮暉集團（００９９０）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利按年增長不少於約７９％，即最少約１﹒２億元。

該集團指，純利增長主因本年度初巴西及澳洲鐵礦石供應中斷等市場波動情況，而中國經濟

於本年度保持穩定發展，令鐵礦石產品需求強勁，使其分銷及貿易業務銷售額上升，加上金融服

務業務不斷發展壯大所致，而後者於２０１８年度仍處於發展階段。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

