《經濟通通訊社２４日專訊》榮暉集團（００９９０）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利按年增長不少於約７９％，即最少約１﹒２億元。
該集團指，純利增長主因本年度初巴西及澳洲鐵礦石供應中斷等市場波動情況，而中國經濟
於本年度保持穩定發展，令鐵礦石產品需求強勁，使其分銷及貿易業務銷售額上升，加上金融服
務業務不斷發展壯大所致，而後者於２０１８年度仍處於發展階段。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
24/02/2020 07:54
【企業盈喜】榮暉集團（００９９０）料去年度多賺最少７９％
《經濟通通訊社２４日專訊》榮暉集團（００９９０）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利按年增長不少於約７９％，即最少約１﹒２億元。
該集團指，純利增長主因本年度初巴西及澳洲鐵礦石供應中斷等市場波動情況，而中國經濟
於本年度保持穩定發展，令鐵礦石產品需求強勁，使其分銷及貿易業務銷售額上升，加上金融服
務業務不斷發展壯大所致，而後者於２０１８年度仍處於發展階段。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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