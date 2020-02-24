【企業盈警】錦藝集團（００５６５）料中期溢利跌逾６０％

《經濟通通訊社２４日專訊》錦藝集團（００５６５）公布，預期截至去年１２月３１日止

中期溢利按年跌逾６０％，即約９３８萬元。

該集團指出，純利下跌主因購物中心更多維修和保養工作並增加員工薪酬，導致銷售成本增

加，累計結餘約逾３００萬元、為兩項新銀行借貸支付手續費約逾７００萬元，行政費用因此增

加及期內兩項新銀行借貸本金增加和銀行收取較高利率，財務費用增加約逾１１００萬元。

該集團指，將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

