《經濟通通訊社２４日專訊》錦藝集團（００５６５）公布，預期截至去年１２月３１日止
中期溢利按年跌逾６０％，即約９３８萬元。
該集團指出，純利下跌主因購物中心更多維修和保養工作並增加員工薪酬，導致銷售成本增
加，累計結餘約逾３００萬元、為兩項新銀行借貸支付手續費約逾７００萬元，行政費用因此增
加及期內兩項新銀行借貸本金增加和銀行收取較高利率，財務費用增加約逾１１００萬元。
該集團指，將於本月底前公布業績。（ｗｈ）
24/02/2020 07:54
【企業盈警】錦藝集團（００５６５）料中期溢利跌逾６０％
《經濟通通訊社２４日專訊》錦藝集團（００５６５）公布，預期截至去年１２月３１日止
中期溢利按年跌逾６０％，即約９３８萬元。
該集團指出，純利下跌主因購物中心更多維修和保養工作並增加員工薪酬，導致銷售成本增
加，累計結餘約逾３００萬元、為兩項新銀行借貸支付手續費約逾７００萬元，行政費用因此增
加及期內兩項新銀行借貸本金增加和銀行收取較高利率，財務費用增加約逾１１００萬元。
該集團指，將於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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