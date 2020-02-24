【企業盈喜】遠大醫藥（００５１２）料去年純利增加最少５０％

《經濟通通訊社２４日專訊》遠大醫藥（００５１２）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利按年增不低於５０％，即最少約１０﹒６８億元。

該集團指，純利向上主因創新和壁壘藥發展戰略持續取得成果，具有競爭優勢及高毛利率產

品的銷售收入按年有明顯增長，而且於２０１８年下半年完成收購的聯營公司上海旭東海普藥業

亦帶來重大盈利貢獻，致使其淨利潤水平保持強勁增長。

該集團預期將適時公布業績。（ｗｈ）

