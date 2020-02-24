《日入而息》中電去年少賺６６％，會德豐系停牌料涉私有化

《今天重點》﹡中電（００００２）去年純利大減６６％至４７億元，第四次中期息

１﹒１９元；中電去年香港電力盈利降１３％，澳洲及中國盈利跌５３％及

升５％

﹡九置（０１９９７）、九倉（００００４）及會德豐（０００２０）今早一

同宣布停牌，待宣布內幕消息；投資顧問ＵＦＰ表示會德豐或以４０％溢價

私有化九倉；九倉置業（０１９９７）今早起停牌待公布內幕消息

﹡本港新增５宗確診累計７９宗，兩宗與北角佛堂有關；政府計劃透過工聯會

為廣東和福建港人送遞處方藥物；張竹君稱留意到南韓情況，政府內部正討

論有何對策

﹡人大常委會表示適當推遲召開全國人大，具體時間另定

﹡武漢封城局部解封，滯留武漢外地人員獲准分批出城；武漢封城局部解封半

日即失效，交通防控組擅自發布



《即日市況》﹡疫情全球蔓延，石油股捱沽，港股瀉４８７點收２６８２０三連跌



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒３％，成交再破頂惟８７億元外資流出



《美元匯價》﹡關注美國經濟會否轉弱，從而改變聯儲政策；歐元最新報１﹒０８１６╱

２０，日圓最新報１１１﹒２４╱２７



《公司業績》﹡中電（００００２）去年純利大減６６％至４７億元，第四次中期息

１﹒１９元；中電去年香港電力盈利降１３％，澳洲及中國盈利跌５３％及

升５％

﹡創世紀集團（０１８４９）中期溢利按年升２１﹒９％至２０８萬新加坡元

，不派息

﹡玖紙（０２６８９）中期純利按年升０﹒５％，派中期息１０分人民幣



《公司資訊》﹡ＮＯＭＡＤ ＴＥＣＨ（０８６４５）附屬獲馬來西亞批出網絡服務提供商

牌照

﹡九置（０１９９７）、九倉（００００４）及會德豐（０００２０）今早一

同宣布停牌，待宣布內幕消息；投資顧問ＵＦＰ表示會德豐或以４０％溢價

私有化九倉；九倉置業（０１９９７）今早起停牌待公布內幕消息

﹡中手游（００３０２）獲納入恆生綜合指數成分股

﹡中國再生醫學（０８１５８）出售附屬ＣＲＭＬ餘下Ｂ類權益

﹡中國醫療（０８２２５）治療癡呆症的喜恩卡片劑獲國家藥監管局批准註冊

﹡平保（０２３１８）新業務價值，中長線可拾高增長

﹡恆生銀行（０００１１）與一路通合作，推行電子提櫃單服務數碼化

﹡偉能（０１６０８）新簽訂兩個斯里蘭卡發電項目，料３月底投入營運

﹡國聯證券（０１４５６）１月份淨利潤按年升５６％

﹡郭廣昌稱復星（００６５６）變陣進一步提升公司決策和管理水平

﹡報道指裕信銀行米斯捷已拒絕轉投匯控（００００５）任行政總裁

﹡華人策略（０８０８９）擬出售香港大坑兩處物業

﹡萬成金屬包裝（０８２９１）計劃股份五合一，每手買賣單位改至一萬股

﹡熊貓綠能（００６８６）盧振威辭任主席，張平接任

﹡精雅印刷（０８３９１）附屬購電動車充電公司股權，涉３１２４萬元

﹡數字王國（００５４７）終止出售虛擬實境硬件公司２２﹒２９％股權

﹡綠地香港（００３３７）子公司將成立合營協議，料資本承擔不逾９﹒５億

元人民幣

﹡亞盛醫藥（０６８５５）胰腺癌藥將在中國開展其聯合化療Ｉｂ╱ＩＩ期臨

床研究

﹡香港寬頻（０１３１０）豁免住宅及企業客戶一個月服務月費

﹡興業物聯服務（０９９１６）肺炎疫情對公司業務暫時沒有影響



《神州民企》﹡太陽城（０１３８３）旗下附屬與兩公司訂立租賃協議，年租１０６０萬美

元

﹡億達中國（０３６３９）貸款人或要求立刻償還近４６億元人民幣貸款，因

執董被拘留

﹡百奧家庭互動（０２１００）於港澳台推出手遊《食物語》



《中國要聞》﹡ＣＦ４０籲中國盡快發特別國債，調整房地產信貸政策

﹡人行逆回購５連停今回籠３０００億，將適時調整存款利率；近期要動態調

整定向降準政策，政策工具充足；對中小微企業不盲目抽貸，加大金融專項

債力度；四項措施推企業復工，防控資金建全流程監控

﹡上周新基金募資約三年高，首兩月募資額近２０００億元人民幣

﹡上海浦東預計減免企業租金超過１０億元人民幣

﹡財政部表示擴地方政府專項債發行規模，政策更積極有為

﹡商務部呼籲世貿成員盡快解除不必要限制措施；做好防疫工作推動商務領域

企業有序復工

﹡發改委表示全國Ｎ９５口罩日產能是月初８﹒６倍；全國規模以上工業企業

復工率逐步提高；貨幣政策要更靈活適度，出台針對性減稅降費

﹡全國２０城出台樓市維穩政策，駐馬店降首套房首付比

﹡蘇州１０幅地取消現房銷售和封頂銷售，價高者得

﹡人大常委會表示適當推遲召開全國人大，具體時間另定

﹡中移動表示５Ｇ建設目標不變，力爭年底基站達３０萬個

﹡據報內地考慮增設地方ＡＭＣ，重點處置網貸風險

﹡上海緊急研發口罩「心臟」材料，日均產量達六噸

﹡臨港新片區億元以上產值企業復工率９８﹒７％

﹡銀保監表示基層銀行要勇於擔當，適當提高對不良容忍度；銀保監要充分認

同電子單證等合規合法性，促線上業務

﹡重慶首單防控專項同業存單成功發行，利率２﹒３％

﹡中國１月ＯＤＩ錄８３﹒２億美元，同比降９﹒５％



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒３％，報１１５３４﹒８７點



《其他消息》﹡陳茂波稱政府資源有限，預算案難滿足所有人；資源有限不能滿足所有人，

撐企業保就業是目標

﹡李兆波稱倡全民派２萬現金，當作對市民「贖罪券」

﹡莊太量稱政府絕對要進取扶持經濟，惟不傾向全民派錢

﹡延發業績，會計界冀獲清晰指引

﹡報告指中環甲級寫字樓１月租金跌１％，空置率５年高

﹡議價空間擴，十大屋苑成交升上１７周高

﹡深股通額度全日流走２２﹒６億元；滬股通額度全日流走３７億元，陸股通

淨流出８７億

﹡ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ獲准開通港澳跨境流動支付

﹡黃竹坑今早發現懷疑爆炸品，沒有即時危險現場已解封

﹡澳門４月起向居民派現金，每名永久居民１萬澳門元



《新冠肺炎》﹡全國累計確診突破７﹒７萬宗，死亡人數逼近二千六

﹡２１省市報稱「零增長」，習：疫情仍嚴峻複雜

﹡廣東昨新增３例確診病例，應急響應級別調整為二級；廣東衛健委表示

１０００萬人分批返粵復工，有局部爆發風險

﹡衛健委表示２４個省無新增確診病例，防控取得階段成效

﹡本港新增５宗確診個案，累積個案增至７４宗；十名湖北港人確診新型肺炎

，長居當地７７歲長者離世；本港新增５宗確診累計７９宗，兩宗與北角佛

堂有關；政府計劃透過工聯會為廣東和福建港人送遞處方藥物

﹡內地新增三名前線醫生感染新冠肺炎殉職

﹡世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組上周末訪武漢；新冠肺炎疫情過去

４８小時出現重大轉移

﹡武漢封城局部解封，滯留武漢外地人員獲准分批出城；武漢封城局部解封半

日即失效，交通防控組擅自發布

﹡張竹君稱留意到南韓情況，政府內部正討論有何對策

﹡外交部表示中國目前未考慮對病例增加的國家發旅遊警示

﹡意大利１３２確診２死，封閉多城鎮

﹡伊朗４３人確診８人死，偏高死亡率引發外界憂慮

﹡南韓再增１６１宗例共７６３人確診，包括１１名軍人；南韓６死，疫情預

警升至最高級別

﹡俄國闢謠，否認指「新冠病毒屬人造」

﹡大理強搶口罩風波後續：市委書記被免職，市長被撤職

﹡中鋼協表示上半年大部分鋼企不會出現無法償債風險

﹡何栢良稱望能緊急修例，納入新冠肺炎為職業病

﹡李稻葵稱中國全面復工比任何財政貨幣政策更重要

﹡廣西藥監局委託培力控股附屬公司生產清肺排毒湯顆粒

﹡林正財稱日本及南韓疫情令人擔心，郵輪感染率相當高

﹡保安局表示倘有需要，會向日韓意發旅警

﹡政法委突擊查監獄，多省戰時管制

﹡ＩＭＦ下調中國今年經濟增長至５﹒６％，無力保６

﹡ＭＳＣＩ料新冠疫情，兩周現拐點

﹡經濟學家料上半年本港陷入衰退，疫情損韓圓短期前景

﹡香港鐵路職員工會指港鐵管理層透露有意削減班次

﹡袁國勇稱防護中心研究是否對來自日韓旅客採檢疫措施

﹡渣打香港推個人客戶支援貸款，最高貸款額３萬元

﹡結好（０１４６９）搜羅約７萬個口罩，將會捐贈予１００間社福機構

﹡新世界（０００１７）擬建口罩生產線最快３月投產，日產２０萬個

﹡維特健靈夥空氣過濾物料商生產納米纖維殺菌防毒口罩

﹡石四藥集團（０２００５）國務院向子公司發出緊急任務調運單

﹡恆地（０００１２）「抗疫基金」啟動，首推免費為小巴的士噴消毒劑

﹡尚晉（０２５２８）中港澳大部分零售店已恢復營運，高管減薪三成

﹡香港電訊（０６８２３）推多項Ｗｏｒｋ ｆｒｏｍ Ｈｏｍｅ方案

﹡東瀛遊（０６８８２）取消明日至３月底南韓旅行團

﹡康泰取消３月１５日前出發約３０團南韓首爾旅行團

﹡美聯黃建業將帶頭減薪四成，指交投萎縮差過沙士

﹡國泰（００２９３）再停飛４航線，涉沖繩釜山

﹡湖北司法廳老幹部確診後拒送醫隔離，退休待遇遭降級

﹡香港航空下周一起停飛南韓首爾至３月２８日

﹡旅議會表示旅行社取消２月及３月南韓團，涉逾５０００人

﹡德永佳集團表示東莞紡織生產工廠員工約７０％已復工

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