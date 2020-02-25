《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７９６０．８０ 跌１０３１．６１點╱３．５６％
標普５００ ３２２５．８９ 跌 １１１．８６點╱３．３５％
納斯達克 ９２２１．２８ 跌 ３５５．３１點╱３．７１％
倫敦富時１００ ７１５６．８３ 跌 ２４７．０９點╱３．３４％
法蘭克福ＤＡＸ １３０３５．２４ 跌 ５４４．０９點╱４．０１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５７９１．８７ 跌 ２３７．８５點╱３．９４％
﹡香港時間７：３０ａｍ美元兌日圓１１０．８０，歐元兌美元１．０８５２
25/02/2020 07:46
《日出而作》道指瀉千點抹今年升幅，歐股挫３％，金價再創７年高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７９６０．８０ 跌１０３１．６１點╱３．５６％
標普５００ ３２２５．８９ 跌 １１１．８６點╱３．３５％
納斯達克 ９２２１．２８ 跌 ３５５．３１點╱３．７１％
倫敦富時１００ ７１５６．８３ 跌 ２４７．０９點╱３．３４％
法蘭克福ＤＡＸ １３０３５．２４ 跌 ５４４．０９點╱４．０１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５７９１．８７ 跌 ２３７．８５點╱３．９４％
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