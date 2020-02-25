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25/02/2020 10:29

【新冠肺炎】渣打降今年港經濟預測至收縮２﹒４％，復甦較沙士慢

　　《經濟通通訊社２５日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情持續，渣打將今年本港經濟預測由下跌
１﹒５％，進一步下調至收縮２﹒４％。渣打發表研究報告指，疫情在中國的傳播開始放緩，預
料將在３月時停止，但預計疫情對香港經濟的影響，將會超出首季的急速下降，復甦的速度亦將
較２００３年沙士爆發當時的速度慢得多。
　　渣打表示，早前的醫護人員罷工，以及市民對口罩、大米及廁紙的恐慌性搶購，反映出與香
港疫情相比，市民信心受到不成比例的衝擊。該行指，疫情爆發前，本港經濟已經處於衰退，對
居民及企業的緩衝較少，又指香港服務型為主的經濟體，在中國的生產可能迅速實現正常化下，
相信香港將比其他亞洲經濟體較少受惠，預料香港經濟將呈「Ｕ型」復甦格局。
　　該行又指，目前預計本港失業率到今年底將達５％，政府可能將繼續利用其強大的財政儲備
，去推出更多的紓困措施。最近的香港銀行同業拆息放緩，反映市場並無恐慌，不過貸款需求亦
非常疲弱，導致港美息差收窄，或會對港元造成壓力。（ｓｋ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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