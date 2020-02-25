【磚頭有價（上）】表列部分測量行、地產代理、投行等對樓市預測

《經濟通通訊社２５日專訊》表列部分測量行、地產代理、投行等對樓市預測：



發報日期 機構 觀點

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２月２１日 萊坊（測量行） －上半年住宅樓價波動

下半年平穩

－全年跌５％至１０％

－成交量在２月至３月下跌２５％至３５％

２月８日 高力國際（物業管理公司） －住宅成交短期冰封

－或現折讓價放盤

－進入２００３年「沙士」爆發時相若周期

今年上半年市況急劇轉淡

－需求壓抑、利率低，樓價大跌機會不大



２月６日 高盛（投行） －住宅樓價自去年中高位回落１５％

－削減地產股ＮＡＶ預測１０％

－削減地產股每股盈利１３％

－長實、恆地為地產股首選



２月３日 仲量聯行（測量行） －今年樓價下跌１０％至１５％

－部分沙中線一期附近樓價有抗跌力



１月２６日 美聯物業（地產代理） －樓價跌幅不會似沙士，料約５％至１０％

利嘉閣（地產代理） －準買家正等業主減價，趁機入市

－若疫情不可收拾，樓價跌幅較大



１月８日 摩根大通（投行） －今年全年住宅樓價跌１０％

－樓價下半年開始復甦

－地產發展股價格已出現重大調整

估計今年第二至第三季復甦

－長實、恆地、新世界增持評級

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（ｎｓ）

