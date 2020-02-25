《專家之言－黃文傑》各地央行放水撐經濟，黃金對沖貨幣貶值

《專家之言》近日，市場聚焦於新型肺炎（ＣＯＶＩＤ－１９）中，此病毒在中國大肆傳播

，所有省份無一倖免，感染及死亡人數與日俱增。除了中國外，全球多國也受到波及，可說是現

時市場中的首要關注風險。

雖然中國推出了多重刺激經濟措施，但應該還是難逃首季經濟大幅下滑的事實，市場普遍認

為，中國首季ＧＤＰ增長大有機會下調至５％以下水平。且看，在農歷年假後，內地航運幾乎停

滯下來，無論公路及航空的使用率按年大跌６成以上，亦因此令油價出現大瀉，雖然最近有所反

彈，但仍於收復失地相距甚遠。多個城市封閉，首當其衝的行業會是消費，製造及旅遊業的。



＊疫症打擊中國經濟，資源出口國受拖累＊



疫症對中國經濟的打擊最為直接，亦必然會波及其他國家，當中對哪些國家影響較大呢？從

幾方面看，首先，中國為資源消耗大國，因此一些以資源出口主導的國家受影響的程度最大，當

中包括澳洲、巴西、智利以及俄羅斯等一眾產油國。另外，中國多個城市出現不同程度的封閉，

消費免不了受到影響，以中國為其產品的主要出口地的國家也難逃打擊。當中包括越南、新加坡

、南韓、日本及德國等。旅遊方面，以日本、澳洲最為依賴中國，中國人佔兩地旅遊人數高達２

成以上。

中國的確診人數新增速度有所減慢，不過其他國家的疫情卻愈催嚴峻，南韓、意大利及伊朗

等確診人數顯著上升，未來數星期不排除這些國家疫情會陸續爆發，意大利為神根國家之一，居

民可以自由在多個歐盟國家流動，會否令整個歐洲暴露於疫症的風險之下，此刻還是難說，截筆

時歐股已開始大跌。疫情對經濟所帶來的風險，此刻才開始慢慢滲出。



＊市場風險胃納收縮，美股宜先稍作減持＊



早前，因為肺炎而下跌的股市多集中在新興及亞太股市中，歐美股市則若無其事的穩步上揚

，不過自上周開始，美國及歐洲等股市也開始出現顯著跌幅，國債及黃金被受追捧，標普

５００指數出現明顯背馳現象，明顯市場風險胃納已開始收縮，短期內下挫的風險著實不低。早

前不少投資者以美股為避風港，則宜先稍作減持。

除了債券外，黃金會是一個不俗的避險選項，皆市場預期一日疫情愈趨嚴峻，各央行將會更

為賣力的放水支持經濟，屆時黃金對沖貨幣貶值的作用便會被突顯出來。

《高富金融集團投資研究部 黃文傑》

