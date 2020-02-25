外圍股市下挫，港股僅低開９８點報２６７２２點，國指跌３２點

《經濟通通訊社２５日專訊》由於市場錯估肺炎疫情，隔晚美股急劇回吐，道指大跌逾千點

，引發今早亞洲股下挫，日經急７５０點，台北加權指數跌１１７點。港股方面則輕微低開

９８點，內房股繼續捱沽，中海外（００６８８）低開１﹒８９％為開市表現最差藍籌，另外太

古Ａ（０００１９）跌１﹒８２％，蒙牛（０２３１９）跌１﹒５７％。恆生指數開報

２６７２２點，跌９８點或跌０﹒３７％，主板成交２３﹒９５億元。國企指數報１０５３６點

，跌３２點或跌０﹒３０％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒８８％，報５６元；港交所（００３８８）跌

０﹒３１％，報２６０元；騰訊（００７００）升０﹒１％，報３９０﹒８元；中移動

（００９４１）無升跌，報６５﹒４５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒４５％，報７７元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海外 （００６８８） ２６﹒００元 跌１﹒８９％

太古Ａ （０００１９） ７０﹒１０元 跌１﹒８２％

蒙牛乳業（０２３１９） ２８﹒３０元 跌１﹒５７％

金沙中國（０１９２８） ３７﹒５５元 跌１﹒４４％

瑞聲科技（０２０１８） ５５﹒００元 跌１﹒４３％



中海油 （００８８３） １１﹒５８元 跌１﹒３６％

中銀香港（０２３８８） ２６﹒６５元 跌１﹒３０％

恆基地產（０００１２） ３５﹒３５元 跌１﹒２６％

中國神華（０１０８８） １３﹒７４元 跌１﹒１５％

中國人壽（０２６２８） １８﹒６０元 跌１﹒０６％

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（ｕｌ）

