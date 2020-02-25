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即市新聞

25/02/2020 16:29

《盤後部署》疫情續擴散政策未宜過分憧憬，恒指上方阻力百天線

　　《經濟通通訊社２５日專訊》港股未有受外圍及Ａ場拖累，全日最多僅跌過逾１００點，至
２６６００水平。隨著騰訊（００７００）護盤及Ａ股Ｖ型反彈，港股最終倒升約７０點，惟成
交減少，後市仍未感樂觀。
　　隔晚美股重挫，道指急瀉逾１０００點收市，連同標指同創兩年來最大單日跌幅兼蒸發今年
全部升幅。雖然Ａ股跌幅一度驚人，滬綜指最多挫近３％，但港股在過去三日累計先跌逾８００
點下，全日跌幅可控。恆指今早低開９８點，見２６７２２，隨後在騰訊單天保至尊下，一度倒
升，不過，Ａ股早盤跌幅擴大，恆指亦順勢掉頭向下至２６６６７，跌１５３點。午後則隨Ａ股
拾級而上，尾市曾高見２６９１４，升９３點，最終收市升７２點或升０﹒２７％，報
２６８９３，主板成交１１７９﹒２６億元，比上日減少５％。國企指數收升０﹒１１％或升
１１點，報１０５７９。
　　Ａ股三大指數曾經急挫約３－４％，惟收市幾近收復大部分失地。滬綜指輕微低收０﹒６％
，３０００點失而復得，報３０１３；深成指則倒升０﹒７１％，創業板漲１％；兩市成交增至
１﹒４萬億元人民幣，創２０１５年８月以來最多。

＊經濟放緩憂慮增，避險情緒料高漲＊

　　隔晚環球股市重挫，主要受累新冠肺炎疫情加速在全球擴散，包括南韓、日本、意大利及伊
朗等地，當中，伊朗的死亡率頗高。截至昨日，約６０人確診，惟死亡人數約１０人，死亡率高
達２０％。
　　雖然美國總統特朗普及股神巴菲特均大派定心丸，前者指股市正開始變得很好；後者則指現
時是趁低入貨的時機，強調疫情雖然可怕，惟自己無意沽貨。
　　不過，巴菲特同時表明，美國經濟相對半年前已經轉弱；而美國白宮經濟顧問委員會
（ＣＥＡ）代理主席Ｔｏｍａｓ　Ｐｈｉｌｉｐｓｏｎ亦警告，疫情對經濟構成真正威脅。高盛
最新報告指出，因應疫情對經濟的拖累，下調美國首季經濟增長預測，由１﹒４％降至１﹒２％

　　儘管聯儲局上周公布的１月議息會議紀錄，以及副主席克里拉達的言論偏鷹，惟面對經濟下
行壓力加大，市場對聯儲局減息的預期持續升溫。據芝加哥商品交易所的利率期貨顯示，市場已
押注局方最快４月減息，普遍並預期年內將減息０﹒５厘，意味減息次數或達兩次。
　　過去數日，市場避險情緒顯著升溫，從金價飆升，美國國債孳息率急跌可見一斑。紐約期金
及現貨金隔晚均高見約每盎司１６９０美元，惟目前已雙雙回落至１６５０美元以下。不過，在
美國減息憧憬下，金價難大跌。債息方面，美國１０年與３０年期國債孳息率，隔晚分別低見
１﹒３５厘及１﹒８１厘的逾三年半與歷史低位，而現時則分別回升至１﹒３８厘及１﹒８５厘
水平，意味避險情緒略有緩和。

＊基本面疊加技術走勢多重利淡，短期觀望能否守穩上升通道底＊

　　即使目前市場避險意欲輕微紓緩，而港股在Ａ股助力下似有喘穩，不過，投資者情緒不宜過
分樂觀。
　　首先，市場對疫情的關注點，已從內地擴展至全球各地，包括上文提及的國家，新增確診數
字近日才見大幅攀升，估計短期內難言見頂，故升溫趨勢明顯。
　　其次，內地近日已多部委連環維穩，市場雖對刺激政策有憧憬，惟在現階段當局已喊話刺激
汽車、５Ｇ、晶片等行業，以及部分城市的內房刺激政策，相信難再有太大利好措施出台。況且
，股市一向先行，不排除市場已一定程度上反映對政策的憧憬。
　　再者，技術走勢上，２０天線有向下跌穿１００天線的勢頭，兩者目前差距僅５點，即死亡
交叉快將出現；最近兩周的走勢似見「島形頂」，屬利淡轉向訊號；而港股今日升市的成交額，
比上日大跌市的為少，可見買盤承接力不足；ＭＡＣＤ的熊差距擴大，同屬利淡訊號。不過，恆
指今日收復本月高、低位計出的黃金比率０﹒６１８倍回調支持，即２６８７５位置，不排除上
日為「假跌穿」，而２６８００同屬去年８月低位延伸出的上升通道底部，未來兩三日觀望能否
站穩，初步波動區間為２６１００－２７２００，上方阻力約為１００天線。（ｋｌ）

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