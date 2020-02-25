《盤後部署》疫情續擴散政策未宜過分憧憬，恒指上方阻力百天線

《經濟通通訊社２５日專訊》港股未有受外圍及Ａ場拖累，全日最多僅跌過逾１００點，至

２６６００水平。隨著騰訊（００７００）護盤及Ａ股Ｖ型反彈，港股最終倒升約７０點，惟成

交減少，後市仍未感樂觀。

隔晚美股重挫，道指急瀉逾１０００點收市，連同標指同創兩年來最大單日跌幅兼蒸發今年

全部升幅。雖然Ａ股跌幅一度驚人，滬綜指最多挫近３％，但港股在過去三日累計先跌逾８００

點下，全日跌幅可控。恆指今早低開９８點，見２６７２２，隨後在騰訊單天保至尊下，一度倒

升，不過，Ａ股早盤跌幅擴大，恆指亦順勢掉頭向下至２６６６７，跌１５３點。午後則隨Ａ股

拾級而上，尾市曾高見２６９１４，升９３點，最終收市升７２點或升０﹒２７％，報

２６８９３，主板成交１１７９﹒２６億元，比上日減少５％。國企指數收升０﹒１１％或升

１１點，報１０５７９。

Ａ股三大指數曾經急挫約３－４％，惟收市幾近收復大部分失地。滬綜指輕微低收０﹒６％

，３０００點失而復得，報３０１３；深成指則倒升０﹒７１％，創業板漲１％；兩市成交增至

１﹒４萬億元人民幣，創２０１５年８月以來最多。



＊經濟放緩憂慮增，避險情緒料高漲＊



隔晚環球股市重挫，主要受累新冠肺炎疫情加速在全球擴散，包括南韓、日本、意大利及伊

朗等地，當中，伊朗的死亡率頗高。截至昨日，約６０人確診，惟死亡人數約１０人，死亡率高

達２０％。

雖然美國總統特朗普及股神巴菲特均大派定心丸，前者指股市正開始變得很好；後者則指現

時是趁低入貨的時機，強調疫情雖然可怕，惟自己無意沽貨。

不過，巴菲特同時表明，美國經濟相對半年前已經轉弱；而美國白宮經濟顧問委員會

（ＣＥＡ）代理主席Ｔｏｍａｓ Ｐｈｉｌｉｐｓｏｎ亦警告，疫情對經濟構成真正威脅。高盛

最新報告指出，因應疫情對經濟的拖累，下調美國首季經濟增長預測，由１﹒４％降至１﹒２％

。

儘管聯儲局上周公布的１月議息會議紀錄，以及副主席克里拉達的言論偏鷹，惟面對經濟下

行壓力加大，市場對聯儲局減息的預期持續升溫。據芝加哥商品交易所的利率期貨顯示，市場已

押注局方最快４月減息，普遍並預期年內將減息０﹒５厘，意味減息次數或達兩次。

過去數日，市場避險情緒顯著升溫，從金價飆升，美國國債孳息率急跌可見一斑。紐約期金

及現貨金隔晚均高見約每盎司１６９０美元，惟目前已雙雙回落至１６５０美元以下。不過，在

美國減息憧憬下，金價難大跌。債息方面，美國１０年與３０年期國債孳息率，隔晚分別低見

１﹒３５厘及１﹒８１厘的逾三年半與歷史低位，而現時則分別回升至１﹒３８厘及１﹒８５厘

水平，意味避險情緒略有緩和。



＊基本面疊加技術走勢多重利淡，短期觀望能否守穩上升通道底＊



即使目前市場避險意欲輕微紓緩，而港股在Ａ股助力下似有喘穩，不過，投資者情緒不宜過

分樂觀。

首先，市場對疫情的關注點，已從內地擴展至全球各地，包括上文提及的國家，新增確診數

字近日才見大幅攀升，估計短期內難言見頂，故升溫趨勢明顯。

其次，內地近日已多部委連環維穩，市場雖對刺激政策有憧憬，惟在現階段當局已喊話刺激

汽車、５Ｇ、晶片等行業，以及部分城市的內房刺激政策，相信難再有太大利好措施出台。況且

，股市一向先行，不排除市場已一定程度上反映對政策的憧憬。

再者，技術走勢上，２０天線有向下跌穿１００天線的勢頭，兩者目前差距僅５點，即死亡

交叉快將出現；最近兩周的走勢似見「島形頂」，屬利淡轉向訊號；而港股今日升市的成交額，

比上日大跌市的為少，可見買盤承接力不足；ＭＡＣＤ的熊差距擴大，同屬利淡訊號。不過，恆

指今日收復本月高、低位計出的黃金比率０﹒６１８倍回調支持，即２６８７５位置，不排除上

日為「假跌穿」，而２６８００同屬去年８月低位延伸出的上升通道底部，未來兩三日觀望能否

站穩，初步波動區間為２６１００－２７２００，上方阻力約為１００天線。（ｋｌ）

