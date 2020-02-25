  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/02/2020 11:48

【英國脫歐】英國央行首席經濟學家：英企投資意願增強

　　《經濟通通訊社２５日專訊》英國央行首席經濟學家霍爾丹周一（２４日）表示，有跡象顯
示英國企業投資意願增強，國內政治及脫歐不確定性減弱，未見全球資產價格出現泡沫、全球化
因中美貿易戰出現大倒退的跡象。
　　他又指，企業的資本成本較低，可以抓緊投資機會，但現在仍難以確定企業信心增強對企業
投資是否有改善。
　　他強調，低資本成本適用於政府借款，年度預算案應考慮到公共支出可能帶來的社會回報。
（ａｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS25/02/2020
【FOCUS】股市冀「補藥」續命 惟中美脫鉤恐加速
生財有道25/02/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔最高上望2.2元
中國故事25/02/2020
【新冠肺炎．圖輯】上海：防疫仍在進行 復工緩慢有序
中國故事25/02/2020
【新冠肺炎】政府包機分批接載湖北港人 但未有時間表
生財有道24/02/2020
【新冠肺炎】本港新增5宗確診累計79宗 兩宗與北角佛堂有關
生財有道24/02/2020
【預算前瞻】莊太量：政府絕對要進取扶持經濟 惟不傾向全民派錢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金