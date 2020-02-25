【英國脫歐】英國央行首席經濟學家：英企投資意願增強

《經濟通通訊社２５日專訊》英國央行首席經濟學家霍爾丹周一（２４日）表示，有跡象顯
示英國企業投資意願增強，國內政治及脫歐不確定性減弱，未見全球資產價格出現泡沫、全球化
因中美貿易戰出現大倒退的跡象。
他又指，企業的資本成本較低，可以抓緊投資機會，但現在仍難以確定企業信心增強對企業
投資是否有改善。
他強調，低資本成本適用於政府借款，年度預算案應考慮到公共支出可能帶來的社會回報。
（ａｌ）
|FOCUS25/02/2020
【FOCUS】股市冀「補藥」續命 惟中美脫鉤恐加速
|生財有道25/02/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔最高上望2.2元
|中國故事25/02/2020
【新冠肺炎．圖輯】上海：防疫仍在進行 復工緩慢有序
|中國故事25/02/2020
【新冠肺炎】政府包機分批接載湖北港人 但未有時間表
|生財有道24/02/2020
【新冠肺炎】本港新增5宗確診累計79宗 兩宗與北角佛堂有關
|生財有道24/02/2020
【預算前瞻】莊太量：政府絕對要進取扶持經濟 惟不傾向全民派錢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰