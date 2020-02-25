【英國脫歐】英國央行首席經濟學家：英企投資意願增強

《經濟通通訊社２５日專訊》英國央行首席經濟學家霍爾丹周一（２４日）表示，有跡象顯

示英國企業投資意願增強，國內政治及脫歐不確定性減弱，未見全球資產價格出現泡沫、全球化

因中美貿易戰出現大倒退的跡象。

他又指，企業的資本成本較低，可以抓緊投資機會，但現在仍難以確定企業信心增強對企業

投資是否有改善。

他強調，低資本成本適用於政府借款，年度預算案應考慮到公共支出可能帶來的社會回報。

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