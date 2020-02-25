《台股攻略－馮偉明》台股受美股影響微跌收市

《台股攻略》市場十分關注疫情對歐美市場的影響，昨晚（２４日）美股四大指數重挫，台

股今早開市時曾下挫過百點，但中段時因電子權值股買盤湧現，令加權指數收復失地至

１１５５０點附近整固，最終以１１５４０點收市，微升５點，成交金額為新台幣１５３８億元

。

股王大立光收新台幣４６３０元，微升０﹒４３％，晶圓代工台積電收新台幣３２２元，升

０﹒６３％。鴻海收新台幣８２﹒３元，升１﹒９８％。聯發科收新台幣３７８﹒５元，微升

０﹒４％。股市走勢指標以被動元件為首，受惠５Ｇ手機的ＭＬＣＣ需求提升，華新科及國巨走

揚，勤凱漲停，收新台幣７１﹒２元，金山電、達方、金展科及信昌電等亦收紅盤。防疫概念股

今日持續走強，易威、高端疫苗及合世收漲停價位，毛寶、亞諾法、大江、中化生及葡萄王等同

樣表現不俗。另外，宅經濟概念股包括昱泉收漲停，宇峻、鈊象及關貿等力守盤上。

新型肺炎疫情發展依然牽動後市去向，台股中線走勢仍然偏弱，不過隨著避險資產價格有回

軟，相信台股有短線反彈空間。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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