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即市新聞

25/02/2020 17:13

《台股攻略－馮偉明》台股受美股影響微跌收市

　　《台股攻略》市場十分關注疫情對歐美市場的影響，昨晚（２４日）美股四大指數重挫，台
股今早開市時曾下挫過百點，但中段時因電子權值股買盤湧現，令加權指數收復失地至
１１５５０點附近整固，最終以１１５４０點收市，微升５點，成交金額為新台幣１５３８億元

　　股王大立光收新台幣４６３０元，微升０﹒４３％，晶圓代工台積電收新台幣３２２元，升
０﹒６３％。鴻海收新台幣８２﹒３元，升１﹒９８％。聯發科收新台幣３７８﹒５元，微升
０﹒４％。股市走勢指標以被動元件為首，受惠５Ｇ手機的ＭＬＣＣ需求提升，華新科及國巨走
揚，勤凱漲停，收新台幣７１﹒２元，金山電、達方、金展科及信昌電等亦收紅盤。防疫概念股
今日持續走強，易威、高端疫苗及合世收漲停價位，毛寶、亞諾法、大江、中化生及葡萄王等同
樣表現不俗。另外，宅經濟概念股包括昱泉收漲停，宇峻、鈊象及關貿等力守盤上。
　　新型肺炎疫情發展依然牽動後市去向，台股中線走勢仍然偏弱，不過隨著避險資產價格有回
軟，相信台股有短線反彈空間。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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