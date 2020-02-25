《談國論企－黎偉成》人民生命安全身體健康放在首位

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於２０２０年２月２３日，

在統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議，表示要採取切實有效措施堅決揭制

疫情蔓延勢頭之時，強調要「把人民群眾生命和身體健康放在第一位」，就須精準施策作為總要

求的其中重要組成部分，以及時制定疫情防控戰略策略，提高收治率和治愈率、降低感染率和病

亡率，以維護社會穩定，使有序復工復產安全保經濟穩中有進發展。

這是習近平在２月２１日主持召開中央政治局常委會會議後越二日，對各省區市等各基層以

電視電話會議發表的講話，乃中央歷來首次，用意明顯是政策可以直接下達，以盡量減低誤解、

誤判、誤行可能造成的行政和工作的失誤，意義和作用相當重大。習近平的講話所分的兩大部分

，重點當然為（甲）防控工作的７點要求，而（一）放在首位的當然是「堅決打好湖北保衛戰、

武漢保衛戰」，此點２４日已談。我認為防控重要之處，不僅是第三條之科學調配醫療力量和重

要物資，第四條的「加快科技研發攻關」，肯定的治本之道，即：（１）要綜合多學科力量開展

科研攻關，和（２）加大藥品和疫苗研發力度，始為「防控」之「控」，否則便防不勝防，當然

要（３）及時總結推廣有效診療方案。

內部防控的同時，更要（二）「擴大國際和地區合作」，做法是要繼續同世衛組織保持良好

溝通，同有關國家分享防疫經驗，加強抗病毒藥物及疫苗研發國際合作。此乃習近平於２１日所

言「防控工作取得階段性成效」的同時，語重心長地強調「要清醒看到，全國疫情發展扣點尚未

到來」，加強防抗肺疫資料在境內外透明度、研發、製苗等政策和策略，對勁之哉也。

加上「全力造好北京疫情防控工作」、「科學調配醫療力量和重要資源」、「提高新聞輿論

工作有效性」等要求，便可以達致「切實維護社會穩定」之效。

至於（乙）有序復工復產，就有８點要求，而這是習近平認為「在疫情的衝擊是短期的、總

體上是可控的」的高度信心之使然。此項的重點當然是第一條之「落實分區分級精準復工復產」

。要在防控肺疫的同時，在取得階段性成效的基礎底下進行復工復產，但要「分區」和「分級」

的「精準」為之：「分區」就是按區域性、地方性的有區別性的處理問題；而「分級」，就是要

按照不同階段取得的不同成效，逐級、逐級的造好復工復產工作，不要「一刀切」，是之為「精

準」者也。

此可見之於中央所作出的要求：（ｉ）低風險地區要盡快將防控策略調整外防輸入上來，全

面恢復生產生活秩序，（ｉｉ）中風險地區要依據防控形勢有序復工復產，（ｉｉｉ）高風險地

區要繼續集中精力抓好疫情防控工作。政策與策略合理、明智。

再配合加大以財政和貨幣政策為主的宏觀政策調節力度，可達穩就業、確保脫貧、抓好春季

農業生產、切實保障基本民生、穩住外貿外資基本盤等不同環節的政策性要求。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

