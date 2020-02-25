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25/02/2020 09:38

《中資異動》融創（１９１８）彈３％破廿天線，料去年多賺逾五成

　　《經濟通通訊社２５日專訊》融創中國（０１９１８）現價升３﹒２８％，報４２﹒５５元
兼破廿天線（４１﹒４６３元），盤中高見４２﹒８５元；成交約１８３萬股，涉資７７１６萬
元。
　　融創中國預期截至去年１２月３１日止年度溢利按年增長超過５０％，即約２４８﹒５１億
元人民幣。該集團指，純利上升主因於期內物業銷售交付面積按年增加所致。該集團預期於３月
下旬公布業績。
　　現時，恆生指數報２６７６９點，跌５１點或跌０﹒１９％，主板成交７２﹒７７億元。國
企指數報１０５６７點，無升跌。
　　上證綜合指數報２９９４點，跌３６點或跌１﹒２２％，成交３９５﹒７８億元人民幣。深
證成份指數報１１６５１點，跌１２０點或跌１﹒０３％，成交７２３﹒０１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融創中國（０１９１８）　　　４２﹒５５元　　　升３﹒２８％
　　　　中國海外（００６８８）　　　２６﹒５５元　　　升０﹒１９％
　　龍湖集團（００９６０）　　　３６﹒３０元　　　升０﹒８３％
　　華潤置地（０１１０９）　　　３５﹒０５元　　　升１﹒４５％
　　碧桂園　（０２００７）　　　１０﹒４６元　　　升１﹒１６％
　　新城發展（０１０３０）　　　　８﹒１７元　　　升１﹒１１％

　　萬科企業（０２２０２）　　　３０﹒１０元　　　升０﹒８４％
　　龍光地產（０３３８０）　　　１２﹒８８元　　　升０﹒６３％
　　時代中國（０１２３３）　　　１４﹒２８元　　　升０﹒４２％
　　中國恆大（０３３３３）　　　１７﹒７８元　　　跌０﹒２２％
　　雅居樂　（０３３８３）　　　１１﹒００元　　　跌０﹒１８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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