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25/02/2020 09:50

《異動股》中興升逾３％破頂，工信部支持５Ｇ產業復工復產

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中興通訊（００７６３）Ｈ股現價上升３﹒２９％，報３６﹒
１元；成交約８４１萬股，涉資３﹒０１億元；盤中高見３６﹒７元，創上市新高。
　　Ａ股（深：００００６３）現價５３﹒３５元人民幣，上升３﹒２４元人民幣，或上升６﹒
４７％，成交４４﹒１３億元人民幣，涉及８４０３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價＋６４﹒０４
％。
　　工信部印發《關於有序推動工業通信業企業復工復產的指導意見》，提出推動重點行業企業
復工復產。重點支持５Ｇ、工業互聯網、集成電路、工業機器人、增材製造、智能製造、新型顯
示、新能源汽車、節能環保等戰略性新興產業；大力提升食品包裝材料、汽車零部件、核心元器
件、關鍵電子材料等配套產業的支撐能力。
　　部分５Ｇ股向上，中國鐵塔（００７８８）上升２﹒０４％，報２元；長飛光纖光纜（０６
８６９）上升１﹒８１％，報１６﹒８６元；中國通信服務（００５５２）上升１﹒６１％，報
６﹒３２元。
　　現時，恆生指數報２６８７４，上升５３點或上升０﹒２０％，主板成交１８３﹒８９億元
。國企指數報１０５９３，上升２５點或上升０﹒２４％。
　　上證綜合指數報２９９８，下跌３３點或下跌１﹒０９％，成交１０５３﹒１８億元人民幣
。深證成份指數報１１６９０，下跌８１點或下跌０﹒７０％，成交１９０１﹒９１億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中興通訊（００７６３）　　３６﹒１０元　　　升３﹒２９％
　　南方通信（０１６１７）　　　３﹒５７元　　　無升跌
　　摩比發展（００９４７）　　　１﹒１４元　　　跌０﹒８７％
　　中國鐵塔（００７８８）　　　２﹒００元　　　升２﹒０４％
　　長飛光纖（０６８６９）　　１６﹒８６元　　　升１﹒８１％
　　中通服　（００５５２）　　　６﹒３２元　　　升１﹒６１％
　　京信通信（０２３４２）　　　３﹒１６元　　　升０﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｃａ）

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