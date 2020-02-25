《異動股》中興升逾３％破頂，工信部支持５Ｇ產業復工復產

《經濟通通訊社２５日專訊》中興通訊（００７６３）Ｈ股現價上升３﹒２９％，報３６﹒

１元；成交約８４１萬股，涉資３﹒０１億元；盤中高見３６﹒７元，創上市新高。

Ａ股（深：００００６３）現價５３﹒３５元人民幣，上升３﹒２４元人民幣，或上升６﹒

４７％，成交４４﹒１３億元人民幣，涉及８４０３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價＋６４﹒０４

％。

工信部印發《關於有序推動工業通信業企業復工復產的指導意見》，提出推動重點行業企業

復工復產。重點支持５Ｇ、工業互聯網、集成電路、工業機器人、增材製造、智能製造、新型顯

示、新能源汽車、節能環保等戰略性新興產業；大力提升食品包裝材料、汽車零部件、核心元器

件、關鍵電子材料等配套產業的支撐能力。

部分５Ｇ股向上，中國鐵塔（００７８８）上升２﹒０４％，報２元；長飛光纖光纜（０６

８６９）上升１﹒８１％，報１６﹒８６元；中國通信服務（００５５２）上升１﹒６１％，報

６﹒３２元。

現時，恆生指數報２６８７４，上升５３點或上升０﹒２０％，主板成交１８３﹒８９億元

。國企指數報１０５９３，上升２５點或上升０﹒２４％。

上證綜合指數報２９９８，下跌３３點或下跌１﹒０９％，成交１０５３﹒１８億元人民幣

。深證成份指數報１１６９０，下跌８１點或下跌０﹒７０％，成交１９０１﹒９１億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中興通訊（００７６３） ３６﹒１０元 升３﹒２９％

南方通信（０１６１７） ３﹒５７元 無升跌

摩比發展（００９４７） １﹒１４元 跌０﹒８７％

中國鐵塔（００７８８） ２﹒００元 升２﹒０４％

長飛光纖（０６８６９） １６﹒８６元 升１﹒８１％

中通服 （００５５２） ６﹒３２元 升１﹒６１％

京信通信（０２３４２） ３﹒１６元 升０﹒９６％

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（ｃａ）

