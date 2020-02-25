  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/02/2020 09:48

《異動股》中芯漲３％，內地重點支持復工復產疊加傳增購設備擴產

　　《經濟通通訊社２５日專訊》內地維穩措施不斷，工信部繼日前稱要加快推進５Ｇ商用後，
最新再稱要重點支持５Ｇ、晶片等戰略產業復工復產，晶片股普遍見吸納。
　　有「中國芯」之稱的中芯（００９８１）升幅顯著，現價急升２﹒９７％，報１５﹒９６元
，盤中高見１５﹒９８元，重上１０天及２０天線（約１５﹒９元）；成交約１９５８萬股，涉
資３﹒０６億元。
　　華虹半導體（０１３４７）跟升０﹒８７％，報１８﹒５４元。不過，今日放榜的ＡＳＭ太
平洋（００５２２）績前偏軟，目前軟０﹒８４％，報９４﹒０５元。
　　工信部印發《關於有序推動工業通信業企業復工復產的指導意見》，提出推動重點行業企業
復工復產。意見提到，重點支持５Ｇ、工業互聯網、集成電路、工業機器人、增材製造、智能製
造、新型顯示、新能源汽車、節能環保等戰略性新興產業；大力提升食品包裝材料、汽車零部件
、核心元器件、關鍵電子材料等配套產業的支撐能力等。
　　另外，有傳中芯繼續增加投資擴產，最近從海外購買晶圓生產設備，配合芯片國產化戰略。
　　現時，恆生指數報２６８６８，倒升４７點或升０﹒１８％，主板成交１７４﹒７１億元。
國企指數報１０５９０，升０﹒２１％　或升２２點。
　　
　　表列晶片股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　（００９８１）　　１５﹒９６元　　　升２﹒９７％
　　華虹半導體　（０１３４７）　　１８﹒５４元　　　升０﹒８７％
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　　９４﹒０５元　　　跌０﹒８４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｋｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS25/02/2020
【FOCUS】股市冀「補藥」續命 惟中美脫鉤恐加速
生財有道25/02/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔最高上望2.2元
中國故事25/02/2020
【新冠肺炎．圖輯】上海：防疫仍在進行 復工緩慢有序
中國故事25/02/2020
【新冠肺炎】政府包機分批接載湖北港人 但未有時間表
生財有道24/02/2020
【新冠肺炎】本港新增5宗確診累計79宗 兩宗與北角佛堂有關
生財有道24/02/2020
【預算前瞻】莊太量：政府絕對要進取扶持經濟 惟不傾向全民派錢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金