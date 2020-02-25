《異動股》中芯漲３％，內地重點支持復工復產疊加傳增購設備擴產

《經濟通通訊社２５日專訊》內地維穩措施不斷，工信部繼日前稱要加快推進５Ｇ商用後，

最新再稱要重點支持５Ｇ、晶片等戰略產業復工復產，晶片股普遍見吸納。

有「中國芯」之稱的中芯（００９８１）升幅顯著，現價急升２﹒９７％，報１５﹒９６元

，盤中高見１５﹒９８元，重上１０天及２０天線（約１５﹒９元）；成交約１９５８萬股，涉

資３﹒０６億元。

華虹半導體（０１３４７）跟升０﹒８７％，報１８﹒５４元。不過，今日放榜的ＡＳＭ太

平洋（００５２２）績前偏軟，目前軟０﹒８４％，報９４﹒０５元。

工信部印發《關於有序推動工業通信業企業復工復產的指導意見》，提出推動重點行業企業

復工復產。意見提到，重點支持５Ｇ、工業互聯網、集成電路、工業機器人、增材製造、智能製

造、新型顯示、新能源汽車、節能環保等戰略性新興產業；大力提升食品包裝材料、汽車零部件

、核心元器件、關鍵電子材料等配套產業的支撐能力等。

另外，有傳中芯繼續增加投資擴產，最近從海外購買晶圓生產設備，配合芯片國產化戰略。

現時，恆生指數報２６８６８，倒升４７點或升０﹒１８％，主板成交１７４﹒７１億元。

國企指數報１０５９０，升０﹒２１％ 或升２２點。



表列晶片股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際 （００９８１） １５﹒９６元 升２﹒９７％

華虹半導體 （０１３４７） １８﹒５４元 升０﹒８７％

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ９４﹒０５元 跌０﹒８４％

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（ｋｌ）

