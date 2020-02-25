【新冠肺炎】北京鼓勵居家辦公，到崗率不超５０％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》北京五部門聯合通告，鼓勵各單位通過彈

性工作制、居家辦公、ＡＢ角輪班等靈活辦公形式，降低人員集中度，人員密集的企業員工到崗

率不超過５０％；保障到崗員工辦公間距不小於１米、每人使用面積不小於２﹒５平方米。要實

施分散就餐、保障就餐時人員間距保持１米以上，且不可面對面就餐。

２４日，北京市新增１例新冠肺炎確診病例，新增疑似病例１８例，現有疑似病例７３例，

新增密切接觸者３例。

