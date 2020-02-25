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即市新聞

25/02/2020 14:42

《美元走勢－羅明立》美匯指數初步支持位於９９﹒１

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒０４　　　１１０﹒７７　　　１１０﹒８３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０８６８　　　１﹒０８４５　　　１﹒０８５２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９４２　　　１﹒２９１４　　　１﹒２９３２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８０５　　　０﹒９７８３　　　０﹒９７９５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７９３２　　　７﹒７８５９　　　７﹒７８８５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》受新冠肺炎疫情蔓延全球影響，美股三大股指周一（２４日）全線大幅收跌。
道指收跌１０３１﹒３０點或３﹒５６％。美國國債在避險資金流入下，孳息顯著走低，３０年
期美債息曾跌１０基點，至１﹒８１厘新低，１０年期美債息滑落至４年低位，報１﹒３５厘。
最新利率期貨資料顯示，美聯儲於７月份減息０﹒２５厘的機率超過８０％，反映投資者對利率
走勢的預期轉趨寬鬆。
　　投資者憧憬美聯儲於第三季減息，以應付新冠肺炎疫情對環球經濟的打擊，美元借機回落。
美匯指數初步支持位於９９﹒１０，下一步支持位於９８﹒７０。德國２月ＩＦＯ商業景氣指數
為９６﹒１，高於預期的９５﹒３，對歐元有短線利好作用。美股急跌後或有反彈，但仍然有機
會下試２７３００點，美元可能跟隨借勢調整，繼續留意２０天線１﹒０９３０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒３０　　　１１２﹒００　　　１０９﹒８０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒０８４０　　　１﹒０９３０　　　１﹒０８００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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