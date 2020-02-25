《美元走勢－羅明立》美匯指數初步支持位於９９﹒１

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１１﹒０４ １１０﹒７７ １１０﹒８３

歐元╱美元 １﹒０８６８ １﹒０８４５ １﹒０８５２

英鎊╱美元 １﹒２９４２ １﹒２９１４ １﹒２９３２

美元╱瑞郎 ０﹒９８０５ ０﹒９７８３ ０﹒９７９５

美元╱港元 ７﹒７９３２ ７﹒７８５９ ７﹒７８８５

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《美元走勢》受新冠肺炎疫情蔓延全球影響，美股三大股指周一（２４日）全線大幅收跌。

道指收跌１０３１﹒３０點或３﹒５６％。美國國債在避險資金流入下，孳息顯著走低，３０年

期美債息曾跌１０基點，至１﹒８１厘新低，１０年期美債息滑落至４年低位，報１﹒３５厘。

最新利率期貨資料顯示，美聯儲於７月份減息０﹒２５厘的機率超過８０％，反映投資者對利率

走勢的預期轉趨寬鬆。

投資者憧憬美聯儲於第三季減息，以應付新冠肺炎疫情對環球經濟的打擊，美元借機回落。

美匯指數初步支持位於９９﹒１０，下一步支持位於９８﹒７０。德國２月ＩＦＯ商業景氣指數

為９６﹒１，高於預期的９５﹒３，對歐元有短線利好作用。美股急跌後或有反彈，但仍然有機

會下試２７３００點，美元可能跟隨借勢調整，繼續留意２０天線１﹒０９３０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒３０ １１２﹒００ １０９﹒８０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒０８４０ １﹒０９３０ １﹒０８００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

