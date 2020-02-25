【新冠肺炎】ＭＷＣ　２０２０取消，下月底公布補償方案

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，原定２月底在西班牙舉行的世界移動通訊大會（ＭＷＣ
２０２０），主辦機構ＧＳＭＡ早前已宣布取消。
ＧＳＭＡ近日向所有參展廠商發送電郵，強調取消ＭＷＣ２０２０展會活動是前所未有，因
此就ＧＳＭＡ所擬定的展覽、廣告與贊助合作條款等內容，將不會提供退款。
同時，ＧＳＭＡ亦未透露，已付費購票的參展買家，會否包括在補償措施中。
《香港經濟日報》
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