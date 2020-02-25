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25/02/2020 10:45

【新冠肺炎】中銀香港推「支援分期貸款」，不設最低月入要求

　　《經濟通通訊社２５日專訊》繼匯豐及渣打香港推出個人支援貸款，中銀香港
（０２３８８）亦有相應措施。
　　《信報》引述中銀香港發言人表示，推出「支援分期貸款」予受疫情影響較嚴重行業的個人
客戶，貸款額最高為３萬元，還款期最長２４個月，適用於現有及全新客戶，不設最低月入要求
，申請人須提供受僱證明。
　　如因在放無薪假故未能提供最近一個月的入息證明，該行也接受客戶於去年１０月或之後的
出糧記錄。中銀客戶今年６月底前可經手機、網上、電話銀行或到分行申請，最快可在２４小時
內完成審批。（ｈｌ）

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