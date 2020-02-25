【新冠肺炎】中銀香港推「支援分期貸款」，不設最低月入要求

《經濟通通訊社２５日專訊》繼匯豐及渣打香港推出個人支援貸款，中銀香港

（０２３８８）亦有相應措施。

《信報》引述中銀香港發言人表示，推出「支援分期貸款」予受疫情影響較嚴重行業的個人

客戶，貸款額最高為３萬元，還款期最長２４個月，適用於現有及全新客戶，不設最低月入要求

，申請人須提供受僱證明。

如因在放無薪假故未能提供最近一個月的入息證明，該行也接受客戶於去年１０月或之後的

出糧記錄。中銀客戶今年６月底前可經手機、網上、電話銀行或到分行申請，最快可在２４小時

內完成審批。（ｈｌ）

