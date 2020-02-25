瑞聯銀行料中國首季ＧＤＰ跌至４﹒５％，恒指或跌至２６０００點

《經濟通通訊社２５日專訊》瑞聯銀行駐香港亞洲首席投資策略師陳祖傑在電話會議上表示

，雖然現時中國受新型冠狀病毒影響下，對中國的經濟增（ＧＤＰ）長造成影響，今年全年的

ＧＤＰ將放緩至５﹒４％，首季ＧＤＰ料跌至４﹒５％，第二季則恢復至５％，相信下半年的經

濟增長將回復至６％。

因應中國的疫情發展，中國推出減稅降費及保重點企業等政策，陳祖傑表示，中國政府的刺

激政策能有助板塊及企業運行，但中央對推出刺激政策的力度仍然處於控制的水平，避免出現另

一輪去槓桿的情況，期望經濟能長期維持穩定。

他又指，雖然美元在過去兩個月走強，但料美元將在未來數月後開始受壓，下半年美元繼續

走弱為美國以外的市場提供投資機會，特別偏好中國及亞洲市場。他提到，中美貿易戰仍有不確

定性，但中國因貿易戰注重內需市場，他看好健康護理、教育、保險及雲計算板塊等。

本港方面，他指目前恆指市盈率（ＰＥ）約１０﹒５倍，低於過去十年平均值的１１﹒５倍

，料恆指仍有下行空間，或跌至約２６０００至２６５００點水平，建議投資者審慎入市。他指

，本港經歷了９個月的艱難時期，在社會運動後再經歷疫情的影響，未來要視乎疫情對公司的影

響多大，較憂慮公司的盈利表現。（ｊｏ）

