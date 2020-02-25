《經濟通通訊社２５日專訊》據《南華早報》引述消息人士指，本港幼兒園和中小學將繼續
停課，直至四月中旬復活節假期過後。
中學文憑試方面，消息指當局決定採納第一個方案，即文憑試各科筆試如期在３月２７日展
開，體育及音樂實習考試延至５月舉行，中文科口試延至５月１８日至２６日舉行，而放榜日期
就會延後至７月１５日。
教育局局長楊潤雄及考試及評核局秘書長蘇國生今日下午２時將會見傳媒，公布有關學校及
香港中學文憑考試的安排。（ｃｗ）
25/02/2020 12:02
【新冠肺炎】消息指本港學校擬繼續停課至復活節假期結束
《經濟通通訊社２５日專訊》據《南華早報》引述消息人士指，本港幼兒園和中小學將繼續
停課，直至四月中旬復活節假期過後。
中學文憑試方面，消息指當局決定採納第一個方案，即文憑試各科筆試如期在３月２７日展
開，體育及音樂實習考試延至５月舉行，中文科口試延至５月１８日至２６日舉行，而放榜日期
就會延後至７月１５日。
教育局局長楊潤雄及考試及評核局秘書長蘇國生今日下午２時將會見傳媒，公布有關學校及
香港中學文憑考試的安排。（ｃｗ）
|FOCUS25/02/2020
【FOCUS】股市冀「補藥」續命 惟中美脫鉤恐加速
|生財有道25/02/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔最高上望2.2元
|中國故事25/02/2020
【新冠肺炎．圖輯】上海：防疫仍在進行 復工緩慢有序
|中國故事25/02/2020
【新冠肺炎】政府包機分批接載湖北港人 但未有時間表
|生財有道24/02/2020
【新冠肺炎】本港新增5宗確診累計79宗 兩宗與北角佛堂有關
|生財有道24/02/2020
【預算前瞻】莊太量：政府絕對要進取扶持經濟 惟不傾向全民派錢
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰