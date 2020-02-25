【新冠肺炎】消息指本港學校擬繼續停課至復活節假期結束

《經濟通通訊社２５日專訊》據《南華早報》引述消息人士指，本港幼兒園和中小學將繼續

停課，直至四月中旬復活節假期過後。

中學文憑試方面，消息指當局決定採納第一個方案，即文憑試各科筆試如期在３月２７日展

開，體育及音樂實習考試延至５月舉行，中文科口試延至５月１８日至２６日舉行，而放榜日期

就會延後至７月１５日。

教育局局長楊潤雄及考試及評核局秘書長蘇國生今日下午２時將會見傳媒，公布有關學校及

香港中學文憑考試的安排。（ｃｗ）

