【新冠肺炎】隔夜息升至１﹒２５厘，一個月期微升

《經濟通通訊社２５日專訊》港元拆息今日表現堅挺，僅三個月及六個月拆息持平，其他各

期利率均告上升，其中，隔夜息升０﹒０６厘至１﹒２５１０７厘，而與樓按相關的一個月拆息

則從一個月低位略為回升至１﹒６９３２１厘。

三個月拆息和六個月息分別維持於１﹒９４１４３厘和２﹒２１１４３厘。十二個月期則升

至２﹒２９８９３厘。

港元匯價今早在７﹒７８７５－７﹒７９５２之間上落，最新報７﹒７８８７，高於上日收

市價的７﹒７９３１。（ｃｌ）

