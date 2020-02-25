《經濟通通訊社２５日專訊》港元拆息今日表現堅挺，僅三個月及六個月拆息持平，其他各
期利率均告上升，其中，隔夜息升０﹒０６厘至１﹒２５１０７厘，而與樓按相關的一個月拆息
則從一個月低位略為回升至１﹒６９３２１厘。
三個月拆息和六個月息分別維持於１﹒９４１４３厘和２﹒２１１４３厘。十二個月期則升
至２﹒２９８９３厘。
港元匯價今早在７﹒７８７５－７﹒７９５２之間上落，最新報７﹒７８８７，高於上日收
市價的７﹒７９３１。（ｃｌ）
25/02/2020 11:37
【新冠肺炎】隔夜息升至１﹒２５厘，一個月期微升
《經濟通通訊社２５日專訊》港元拆息今日表現堅挺，僅三個月及六個月拆息持平，其他各
期利率均告上升，其中，隔夜息升０﹒０６厘至１﹒２５１０７厘，而與樓按相關的一個月拆息
則從一個月低位略為回升至１﹒６９３２１厘。
三個月拆息和六個月息分別維持於１﹒９４１４３厘和２﹒２１１４３厘。十二個月期則升
至２﹒２９８９３厘。
港元匯價今早在７﹒７８７５－７﹒７９５２之間上落，最新報７﹒７８８７，高於上日收
市價的７﹒７９３１。（ｃｌ）
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