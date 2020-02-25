【新冠肺炎】信安：疫情暫未扭轉環球增長趨勢，看好中國看淡港股

《經濟通通訊社２５日專訊》信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉認為，新型肺炎

暫時仍未扭轉環球增長趨勢，主要股票市場當中，該公司仍然看好美國及中國，日本及英國輕微

看好，考慮到與中國的貿易連繫及疫情的嚴重性，亞洲下調至輕微看淡，歐洲下調至看淡，香港

則維持看淡。但股市基本因素不算樂觀，加上市場信心有待恢復，資金持續流向債市，該公司強

調要維持投資組合當中一定比例債券，以對沖股票配置的風險

陳曉蓉表示，疫情在中國以外快速擴散，涉及風險確實有所升溫，環球經濟活動的復甦時間

有機會因為疫情而延遲，惟今年整體經濟輕微加快擴張的方向暫時仍未扭轉。事件對於環球經濟

的影響，取決於疫情能否在第一季穩定下來。



＊今年中國ＧＤＰ增幅或低於原先預期的５﹒９％＊



暫時來講，事件的影響仍集中在中國。以現在的情況來看，縱使很多逆周期措施已出台，全

年中國ＧＤＰ的增幅或仍低於原先預期的５﹒９％，第一季尤其不樂觀，經濟增速有機會按季放

緩約１﹒５個百分點。在不少中小企業仍未復工的影響下，信安估計中國目前整體產能只是正常

時期的一半左右，事件對製造業打擊嚴重。其餘較受影響的行業包括旅遊及餐飲、零售、運輸及

房地產。



＊若疫情升級，上半年香港經濟或嚴重收縮＊



美國經濟現況仍然相對穩健，該公司維持美國今年經濟增長達２％左右的基本預測。因此，

若疫情進一步擴散並較長時間影響經濟活動，導致息差倒掛一段時間，聯儲局有可能再度「保險

性減息」一次；否則，信安仍然相信，聯儲局未必會在上半年再度減息。

中國周邊地區亦將受到經濟下行壓力，其中香港經濟所受的影響亦不容忽視。一旦本港出現

「沙士級」疫情，上半年經濟有機會嚴重收縮，全年較大機會出現負增長。（ｃｌ）

