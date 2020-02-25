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即市新聞

25/02/2020 15:07

【本港樓市】中原：２０２０年落成新盤已售出近六成

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，２０２０年落成的
私人住宅，已經售出近六成單位；估計今年第二季，可以售出約八成的單位。
　　截止於２０１９年第四季的統計，２０２０年落成的私人住宅，估計有２２０２２個。其中
未推售單位有４２０９個，貨尾單位４８５４個。合共待售單位９０６３個。待售單位佔全年落
成量的４１﹒２％，售出比例５８﹒８％。有貨尾不多於一成的項目有５個。
　　２０１９年落成的私人住宅，有１３６４３個。其中未推售單位有５８６個，貨尾單位
２５３０個。合共待售單位３１１６個。待售單位佔全年落成量的２２﹒８％，售出比例
７７﹒２％。貨尾不多於一成的項目有８個。
　　２０１８年落成的私人住宅，有２０９６８個。其中未推售單位有６１１個，貨尾單位
１２２２個。合共待售單位１８３３個。待售單位佔全年落成量的８﹒７％，售出比例
９１﹒３％。登記售罄的項目有１７個，貨尾不多於一成的項目有２０個。
　　２０１７年落成的私人住宅，有１７７９１個。其中未推售單位有５５５個，貨尾單位
１１５５個。合共待售單位１７１０個。待售單位佔全年落成量的９﹒６％，售出比例
９０﹒４％。
　　２０１６年及以前落成的私人住宅；未推售有１３７個，貨尾９７３個。合共待售單位
１１１０個。待售單位佔整體落成量０﹒４％。售出比例９９﹒６％。（ｃｌ）

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