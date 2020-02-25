【本港樓市】中原：２０２０年落成新盤已售出近六成

《經濟通通訊社２５日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，２０２０年落成的

私人住宅，已經售出近六成單位；估計今年第二季，可以售出約八成的單位。

截止於２０１９年第四季的統計，２０２０年落成的私人住宅，估計有２２０２２個。其中

未推售單位有４２０９個，貨尾單位４８５４個。合共待售單位９０６３個。待售單位佔全年落

成量的４１﹒２％，售出比例５８﹒８％。有貨尾不多於一成的項目有５個。

２０１９年落成的私人住宅，有１３６４３個。其中未推售單位有５８６個，貨尾單位

２５３０個。合共待售單位３１１６個。待售單位佔全年落成量的２２﹒８％，售出比例

７７﹒２％。貨尾不多於一成的項目有８個。

２０１８年落成的私人住宅，有２０９６８個。其中未推售單位有６１１個，貨尾單位

１２２２個。合共待售單位１８３３個。待售單位佔全年落成量的８﹒７％，售出比例

９１﹒３％。登記售罄的項目有１７個，貨尾不多於一成的項目有２０個。

２０１７年落成的私人住宅，有１７７９１個。其中未推售單位有５５５個，貨尾單位

１１５５個。合共待售單位１７１０個。待售單位佔全年落成量的９﹒６％，售出比例

９０﹒４％。

２０１６年及以前落成的私人住宅；未推售有１３７個，貨尾９７３個。合共待售單位

１１１０個。待售單位佔整體落成量０﹒４％。售出比例９９﹒６％。（ｃｌ）

