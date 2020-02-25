  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/02/2020 16:32

《本港經濟》１月出口貨值大跌２２﹒７％遜預期，政府料前景嚴峻

　　《經濟通通訊社２５日專訊》政府統計處今日公布，本港整體出口貨值繼去年１２月結束
１３個月連跌，按年回升３﹒３％後，今年１月出口貨值按年大跌２２﹒７％至２６９４億元，
比預期差，而本港整體出口進口貨值為３０００億元，亦錄得１６﹒４％的按年跌幅，比市場估
計下跌２﹒５％差，去年１２月則跌１﹒９％。
　　２０２０年１月份錄得有形貿易逆差３０６億元，相等於商品進口貨值的１０﹒２％。經濟
師預估逆差只有１１１億元。

＊輸往英美貨值均跌三成＊　

　　今年１月份與２０１９年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌２１﹒０％。此地區內，
輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌２８﹒２％）、馬來西亞（跌
２３﹒６％）、中國內地（內地）（跌２１﹒４％）、台灣（跌２１﹒３％）、泰國（跌
１９﹒８％）、越南（跌１９﹒７％）和新加坡（跌１８﹒８％）。除亞洲的目的地外，輸往其
他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌３７﹒４％）、美國（跌
３３﹒０％）和德國（跌１９﹒４％）。
　　同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是內地（跌２５﹒１％）、美國（跌
１６﹒６％）、馬來西亞（跌１５﹒１％）和日本（跌４﹒９％）。同時，來自越南和英國的進
口貨值則錄得升幅，分別上升２０﹒５％和１４﹒９％。

＊數字受農曆年因素扭曲＊

　　政府發言人表示，商品出口在今年１月錄得顯著按年跌幅，部分原因是農曆新年今年在１月
底，去年則在２月初，對數據造成扭曲。因此，待取得２月份的貿易數字後與１月份的數字合併
分析，將能更清楚反映實際情況，特別是區內新型冠狀病毒疫情對外貿表現的打擊。
　　發言人展望未來指，儘管中美貿易摩擦最近有所降溫，但全球經濟復甦仍然脆弱，並充滿不
確定性。尤須關注的是新型冠狀病毒疫情的威脅會對區內的生產和貿易活動造成重大干擾。香港
的商品出口在未來幾個月將面對十分嚴峻的外圍貿易環境。政府會繼續密切留意有關情況。
（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
剖析天下25/02/2020
黃金重破1,600美元 短期內可看高一線？
香港政情25/02/2020
【新冠肺炎】全港停課至4月20日 文憑試筆試如期3月底舉行
剖析天下25/02/2020
日本經濟 難望迅速改善
生財有道25/02/2020
【磚頭有價】本港一手量跌二手價穩 全年樓價最多挫一成
中國故事25/02/2020
【新冠肺炎】知識產權局：瑞德西韋正進行臨床試驗 4月底有結果
FOCUS25/02/2020
【FOCUS】股市冀「補藥」續命 惟中美脫鉤恐加速
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金