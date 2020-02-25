【新冠肺炎】劉怡翔：過去一個月已訂購並送達口罩數量約九百萬個

《經濟通通訊社２５日專訊》財經事務及庫務局局長劉怡翔今日發表題為「防疫抗疫，傾盡

全力」的網誌表示，非常感謝跨黨派議員以大比數支持３００億元的防疫抗疫基金，而港府已經

接洽超過６００個供應商，全球採購口罩，由一月初到昨日（２月２４日）為止，已訂購並送達

的口罩數量有約９００萬個，會優先分配予參與檢疫工作的前線人等。當局會繼續努力，在全球

搜購口罩及其他個人防護裝備。

劉怡翔指，在防疫抗疫基金內，不少人都關心政府預留了１０億元作全球採購個人防護裝備

，特別是外科手術口罩。物流署早前經全球公開招標採購５７００萬個口罩，上周五截標後共接

獲三份標書。物流署會加快整個審批的程序，如果產品符合規格，會盡快批出合約。



＊觀塘口罩工廠設施準備就緒＊



政府亦鼓勵本地生產口罩，劉怡翔昨天就和運輸及房屋局局長陳帆以及經民聯主席兼工程界

立法會議員盧偉國到訪一家位於觀塘的工廠，得悉其生產口罩的設施已經準備就緒，香港生產力

促進局提供了技術支援，唯獨在原材料的供應方面還需要努力採購。

另外，防疫抗疫基金亦預留了約２﹒５億元為政府及房委會服務合約下的前線清潔工人、廁

所事務員及保安工人提供每月１０００元的津貼，為期不少於四個月。（ｃｌ）

