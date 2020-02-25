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即市新聞

25/02/2020 14:01

【新冠肺炎】惠譽：疫情不會增城投債違約風險，刺激政策利好板塊

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國去年底出現地方政府融資平台債券（城投債）違約事件，
惠譽評級亞太區國際公共融資評級主管高俊杰於電話會議中表示，新冠肺炎疫情短期內不會對武
漢市政府相關企業的評級造成影響，亦相信不會令城投債違約風險上升，因為城投板塊經過幾年
行業整合後已呈兩極分化趨勢，目前大部分已為龍頭企業，其資源整合較多。
　　他又表示，中央政府加強管理地方債，在嚴控融資渠道下，令地方債增長放緩，加上去年民
企爆發債務違約事件較多，令城投債成為資金避風塘，令去年城投債收益率大幅下滑１００至
２００個基點，進一步降低違約風險。他續指，城投債著重與政府關係，而是次地方國企牽頭抗
疫，包括參與醫療建設工作，亦可增強市場信心。
　　該行亞太區國際公共融資評級高級董事徐浩維補充指，隨著城投板塊整合，信貸分化愈趨明
顯，這亦令信貸利差擴大。儘管小型城投或會被邊緣化而爆發違約事件，但由於政府有足夠財政
手段介入，可增加其流動性，相信不會造成系統風險。
　　高俊杰又指，中國推出減稅降費等政策短期或會影響稅收，但長期可刺激基建及投資意願，
改善地方經濟，亦相信政府不會因相關短期措施而減少對城投企業支持，相信對板塊有正面作用
。（ｙｗ）

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