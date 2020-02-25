《經濟通通訊社２５日專訊》保泰人壽公布，由即日起，醫管局轄下的員工及其家屬均可獲
得公司免費自願醫保計劃的保障。
計劃適用於醫管局轄下全職、兼職及合約制員工，以及合資格醫護人員之直系親屬包括配偶
、子女、父母，新型冠狀病毒疫情期間，或９月３０日前，豁免任何自願醫保標準或靈活計劃保
費，保障範圍與公司現有自願醫保計劃相同，保障額高達每年１００萬元。
另外，公司針對新型肺炎額外保障，新增住院及隔離現金津貼，每日６００元，上限３０日
，並全數支付肺部Ｘ光檢測，或肺╱胸腔電腦掃描。（ｓｋ）
25/02/2020 14:42
【新冠肺炎】保泰人壽為醫管局員工及家屬提供免費自願醫保保障
《經濟通通訊社２５日專訊》保泰人壽公布，由即日起，醫管局轄下的員工及其家屬均可獲
得公司免費自願醫保計劃的保障。
計劃適用於醫管局轄下全職、兼職及合約制員工，以及合資格醫護人員之直系親屬包括配偶
、子女、父母，新型冠狀病毒疫情期間，或９月３０日前，豁免任何自願醫保標準或靈活計劃保
費，保障範圍與公司現有自願醫保計劃相同，保障額高達每年１００萬元。
另外，公司針對新型肺炎額外保障，新增住院及隔離現金津貼，每日６００元，上限３０日
，並全數支付肺部Ｘ光檢測，或肺╱胸腔電腦掃描。（ｓｋ）
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