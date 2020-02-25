《小傳日記》ＱＱ做領頭，魚缸唔使愁；華為收入漲，手機佬歡唱！

《小傳日記》新冠肺炎疫情繼續令到世界各地恐慌！歐亞同中東多個國家嘅新增病例增加得

非常快，搞到「孖屐」兵荒馬亂，Ｄ資金當然拿拿聲走去避險。目前金價依然企穩喺１６００美

金上面，加上近期花旗國十年期國債息跌至約１﹒４巴仙嘅極低水平，搞到隔晚（２４日）美股

三大指數均跌近４巴仙。香江大隻佬指數之前已經連跌三日累計蒸發咗８１０點後，今日消息拖

累低開９８點報２６７２２點。其後ＱＱ（００７００）做火車頭領漲，同賣濠賭佬同內房佬來

一個大翻身，曾推動大隻佬指數倒升數十點，但始終同二萬七關仲係緣慳一面。

大隻佬指數之後變得走勢反覆，因為受石油佬及中資電訊佬拖累，搞到指數依然企唔穩。後

尾手機佬同公用佬爬翻上來，加上人仔近期無再係咁跌住，令指數止跌回升。Ａ場、台灣加權指

數同南韓首爾綜合指數最後都收漲，大隻佬指數尾市一度高見２６９１４， 最終收２６８９３

點，升７２點，終止三連升，主板成交１１７９﹒２６億銀減少半成。國企指數報１０５７９點

，升１１點。

Ａ場反彈，上證綜合指數報３０１３點，跌１８點，跌幅將半巴仙。深證成分指數報

１１８５６點，升８３點，幅度逾半巴仙，兩市總成交１４１５３﹒１６億銀人仔。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）抽高近３巴仙，報４０１﹒６銀；ＡＩＡ

（０１２９９）漲１亳子報７７﹒４５銀；神州移動（００９４１）走低逾１巴仙，報６４﹒６

銀；大笨象（００００５）軟近１巴仙，報５６﹒０５銀；生發發（００３８８）明天派成績表

，今日微升唔夠半個巴仙，報２６１﹒８銀。



＊金礦佬升夠招金要唞唞，油價再插低油佬落樓梯＊



肺炎疫情嘅嚴重程度好似有增無減，搞到黃金價格創７年新高。但可能相關嘅金礦佬急升多

時，已經反映咗呢個情況，所以今日齊齊插水！山東黃金（０１７８７）蒸發近７巴仙，報２０

銀；招金礦業（０１８１８）碌低近４巴仙，報９﹒３９銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）

插低近２巴仙，報１２０３銀；紫金礦業（０２８９９）唔見近半成，報３﹒６７銀；中國黃金

國際（０２０９９）潛水３巴仙，報６﹒５７銀。

隔晚油價曾經插低近４巴仙，今日油佬就個個趴低！中海油（００８８３）跪低近２巴仙，

報１１﹒５６銀；中石油（００８５７）走低近１巴仙，報３﹒１９銀；中石化（００３８６）

軟近１巴仙，報４﹒０９銀；中海油服（０２８８３）跣低逾３巴仙，報１１﹒１２銀。



＊融創發盈喜股價即飛起，瑞信有信心馬交佬奪金＊



神州磚頭呢期真係開心笑，首先有融創（０１９１８）預料去年大賺逾五成，之後碧桂園

（０２００７）就話要做一次大重組架構，有望可以縮減開支啦！今日內房佬個個Ｈａｐｐｙ，

碧桂園升近１巴仙，報１０﹒４４銀；融創飛高３巴仙，報４２﹒４５銀；「四條三」恆大

（０３３３３）都升近半巴仙，報１７﹒９銀；中海外（００６８８）亦進帳１亳子，報

２６﹒６銀；龍湖（００９６０）漲逾１巴仙，報３６﹒４５銀。

瑞信最新話，２月份馬交賭收就起碼瀉九成，不過長遠仍有信心，所以今日馬交佬股價仍然

撐得起，銀娛（０００２７）及新濠（００２００）齊齊漲逾１巴仙，分別報５４﹒６銀及

１７﹒２４銀；澳博（００８８０）亦升逾１巴仙，報９﹒０９銀；永利馬交（０１１２８）升

兩格，報１６﹒７２銀；金沙（０１９２８）及美高梅（０２２８２）齊齊漲近１巴仙，分別報

３８﹒４銀及１１﹒１６銀。



＊神州撐復工晶片齊起鬨，華為收入增舜宇最開心＊



神州近日係咁出招維穩，工信部就話要推動５Ｇ發展，戰略產業要復工復產，今日晶片佬都

開始有返Ｄ精神，中芯（００９８１）飆逾７巴仙，報１６﹒６２銀；ＡＳＭ太平洋

（００５２２）漲近２巴仙，報９５﹒３銀；華虹半導體（０１３４７）升逾２巴仙，報

１８﹒８２銀；康特隆（０１９１２）踢高逾３巴仙，報３﹒２３銀。

華為早前喺西班牙巴塞隆拿舉行嘅消費者業務新品發布會上，宣布集團２０１９年收入

８５００億人仔，按年增長一成八，咁開心消息，手機佬梗係升返轉再講，瑞聲（０２０１８）

終見反彈漲近２巴仙，報５７銀；另一「孖寶」舜宇光學（０２３８２）飆近４巴仙，報

１３３﹒３銀，係表現最好藍戰士；比亞迪電子（００２８５）慘慘豬微潛逾半巴仙，報

１５﹒７２銀；通達集團（００６９８）飆逾９巴仙，報０﹒８２銀；丘鈦科技（０１４７８）

升近２巴仙，報１２﹒４２銀。請請！



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