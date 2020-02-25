【新冠肺炎】友邦推延期年金及自願醫保「遙距投保」

《經濟通通訊社２５日專訊》友邦香港宣布，推出「安在家中隨時投保」特別安排，全力支

持保險業監管局為應對新型冠狀病毒推出的最新措施，讓所有現有及全新香港客戶，安坐家中，

透過數碼渠道、電話、郵寄、視像會議等，購買可享稅務扣減優惠的ＡＩＡ延期年金計劃及自願

醫保計劃。

即日起至３月３１日，客戶成功投保ＡＩＡ延期年金計劃，可享有高達１２％首年保費回贈

；成功投保ＡＩＡ自願醫保計劃則可享高達４個月首年保費回贈。（ｂｉ）

