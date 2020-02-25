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即市新聞

25/02/2020 13:36

【新冠肺炎】富達：疫情拖累股市，趁低吸納亞洲及新興市場

　　《環富通基金頻道２５日專訊》富達國際亞太區首席投資官Ｐａｒａｓ　Ａｎａｎｄ：美國
股市昨晚急挫，其中，道瓊斯工業平均指數大跌超過１０００點，收市報２７９６０點，跌
３﹒６％，標普５００指數及納斯達克指數亦分別挫３４﹒％及３﹒７％，但市場出現大規模拋
棄的情況其實並不令人意外，真正令人意外的，反而是市場此前可以一直保持強勢。
新型冠狀病毒肺炎（ＣＯＶＩＤ－１９）疫情爆發以來，中國當局所採取的防疫措施，毫無疑問
是較此前的其他疫情，如非典型肺炎（ＳＡＲＳ）及Ｈ１Ｎ１時期來得果斷，亦更具破壞性。同
一時間，中國在全球供應鏈及經濟所佔的比重亦比以前更大，所以這次疫情對全球經濟及企業盈
利的影響其實是顯而易見。
　　此前市場如此樂觀，我們相信投資者是將焦點放在另外兩個因素之上。
　　第一，過往出現如新冠肺炎等公共衛生緊急事件時，市場往往在經過最初的波動後再次回升
，ＳＡＲＳ及Ｈ１Ｎ１亦確實是出現同樣的規律。然而，最大的分別是，上述兩次疫情是出現在
原本已累積較大跌幅的熊市之後，例如前者是科網泡沫爆破，後者是金融海嘯，但我們現時卻正
身處於歷史上維持時間最長的牛市之中。
　　第二，企業盈利前景持續惡化，卻令投資者憧憬政府及中央銀行將因此而向市場提供充足流
動性，以緩和對經濟的衝擊及短期支援資產價格。這個前景愈差愈可憧憬的劇本近年不時發生，
當經濟前景暗淡，與潛在流動性增加相比較下，市場更看重流動性，並反而推高資產市場價格。
　　不過，隨著流動性支持資產價格不斷走高的戲碼重複上演，股價估值亦已明顯升至過高水平
，在這個情況下，市場出現調整是可以預期的。我們認為這是一個趁低吸納的吸引機會，尤其是
在亞洲及新興市場。然而，投資者亦應留意，這次市場回調可能代表著以往行之有效的劇本已經
開始失效。（ｈｏ）

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