【新型肺炎】信安：疫情暫未扭轉環球增長趨勢響，看好美股和Ａ股

《環富通基金頻道２５日專訊》新型肺炎疫情在亞洲及歐洲持續擴散，觸發投資者對經濟前

景的憂慮，環球股市急挫，隔晚美股三大指數齊跌逾３％，歐洲主要市場的跌幅亦達３％以上。

資金流向避險資產，美國１０年期債息跌至近歷史低位，低見１﹒３５％；日圓升近１％，金價

再創七年新高。

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉認為，疫情在中國以外快速擴散，涉及風險確

實有所升溫，環球經濟活動的復蘇時間有機會因為疫情而延遲，惟今年整體經濟輕微加快擴張的

方向暫時仍未扭轉。事件對於環球經濟的影響，取決於疫情能否在第一季穩定下來。

寬鬆的財政及貨幣政策，依然是環球經濟的最強後盾。過去一年，環球央行合共減息５１次

，環球金融狀況顯著放鬆，創出有紀錄以來最寬鬆的水平。新的一年，是貨幣政策的「收成期」

，同時間，不少新興經濟體包括印尼、菲律賓及泰國相繼減息，在疫情的影響下，我們預期亞洲

區內主要央行仍有空間加大減息力度。

根據目前利率期貨，市場憧憬美國聯儲局將於第二季再度減息。的確，相比其他主要央行，

由於政策利率水平與歷史低位有距離，聯儲局仍有空間向下調整利率。不過，相對其他地方，在

零售及就業支持下，美國經濟現況仍然相對穩健，我們維持美國今年經濟增長達２％左右的基本

預測（ｂａｓｅ ｃａｓｅ ｓｃｅｎａｒｉｏ）。因此，若疫情進一步擴散並較長時間影響經

濟活動，導致息差倒掛一段時間，聯儲局有可能再度「保險性減息」一次；否則，我們仍然相信

，聯儲局未必會在上半年再度減息。

暫時來講，事件的影響仍集中在中國。以現在的情況來看，縱使很多逆周期措施已出台，全

年中國ＧＤＰ的增幅或仍低於原先預期的５﹒９％，第一季尤其不樂觀，經濟增速有機會按季放

緩約１﹒５個百分點。在不少中小企業仍未復工的影響下，我們估計中國目前整體產能只是正常

時期的一半左右，事件對製造業打擊嚴重。其餘較受影響的行業包括旅遊及餐飲、零售、運輸及

房地產。

正因如此，接下來逆周期措施的力度有機會進一步加大。中國有充足的政策工具，例如在財

政政策方面加大對受影響行業及中小企的支持；貨幣政策定向減息及下調存款準備金率等，提供

充足流動性，降低市場實質利率，以紓緩今年上半年經濟活動所承受的嚴重衝擊，抵銷疫情的部

分影響。

中國周邊地區亦將受到經濟下行壓力，其中香港經濟所受的影響亦不容忽視。一旦本港出現

「沙士級」疫情，上半年經濟有機會嚴重收縮，全年較大機會出現負增長。再者會是亞洲，除了

本身較受疫情影響的南韓及日本，區內一些出口國或與中國經濟關聯度較高的地區，如澳洲、台

灣等，面對的壓力會較大；對於成熟市場如歐美的影響或相對較細。

參考過往公共衛生事件的影響，我們相信隨著疫情穩定下來，環球貨幣及財政政策的配合下

，經濟活動會隨即迅速反彈，投資市場亦然。在環球經濟今年將輕微擴張的前題下，股票市場仍

具備投資價值。若果有更多國家感染，又或者在中國的新增個案不從高位回落，我們會再檢討資

產配置方向，但由於現時仍屬過渡性階段，我們暫時未有調整體第一季資產分配的大方向，維持

輕微看好股市。

主要股票市場當中，我們仍然看好美國及中國，日本及英國輕微看好，考慮到與中國的貿易

連繫及疫情的嚴重性，亞洲下調至輕微看淡，歐洲下調至看淡，香港則維持看淡。但當然，股市

基本因素不算樂觀，加上市場信心有待恢復，資金持續流向債市，我們強調要維持投資組合當中

一定比例債券，以對沖股票配置的風險。雖然在疫情影響下，市場對於經濟前景的悲觀情緒帶動

已令息率顯著向下，但在寬鬆貨幣政策背景下，息率能夠顯著反彈的空間較為有限，我們維持輕

微看好主權債，特別是相對長年期的美國國債。（ｈｏ）

